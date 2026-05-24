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¿Es Emi Martínez duda para el Mundial con Argentina? Últimas sobre su posible cirugía por fractura en un dedo, mientras Lionel Messi y el resto del plantel esperan el parte médico del portero del Aston Villa
Martínez sufre una fractura en un dedo tras un susto en la final de la Europa League
Tras ganar 3-0 al Friburgo en la final de la Europa League, Martínez reveló que jugó con el dedo roto. Se lesionó durante el calentamiento, confirmaron los médicos, una pequeña fractura en el dedo anular derecho, según TyC Sports.
En un primer momento se temió que necesitara cirugía antes del Mundial de Norteamérica, pero las últimas noticias han aliviado a Lionel Scaloni y a los campeones: Martínez no será operado y su recuperación durará unos 20 días.
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Martínez habla abiertamente sobre jugar a pesar del dolor
Martínez, tras la celebración del Villa, admitió haber jugado con dolor toda la final. Declaró a ESPN: «Hoy me rompí un dedo en el calentamiento, pero no lo vi como algo negativo. Nunca me había pasado y, cada vez que intentaba atrapar el balón, el dedo se me resbalaba. Son cosas que uno debe afrontar».
Argentina afronta una espera nerviosa antes de su debut en el Mundial.
Aunque Martínez evitó la cirugía, se espera que se pierda los últimos amistosos de Argentina antes del Mundial. La Albiceleste enfrentará a Honduras el 6 de junio en Texas y a Islandia tres días después en Alabama. El jugador de 33 años se enfocará en la rehabilitación, bajo la atenta supervisión del cuerpo médico.
Si se retrasa, Scaloni podría buscar alternativas antes del debut. Argentina abrirá la defensa de su título ante Argelia el 17 de junio en el Arrowhead Stadium de Kansas City. Aunque podría estar listo según los plazos actuales, preocupa su falta de ritmo.
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Carrera contrarreloj antes de que Argentina inicie la defensa del título.
La prioridad de Argentina es que Martínez se recupere a tiempo para el Mundial. El portero, clave por su liderazgo y sus actuaciones en momentos decisivos, podría estar listo para el partido contra Argelia, aunque su evolución se seguirá de cerca. Con Lionel Messi liderando la defensa del título, Scaloni espera contar con su guardameta sin contratiempos.