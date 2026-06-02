Goal.com
En directoEntradas
+18 | Contenido comercial | Se aplican términos y condiciones | Juega responsablemente | Principios editoriales
England squads GFXGetty/GOAL
Thomas Hindle

Traducido por

¿Es el equipo de Thomas Tuchel mejor que la «generación dorada»? Las selecciones de Inglaterra en los Mundiales del siglo XXI: clasificación

Opinion
England
World Cup
H. Kane
J. Bellingham
W. Rooney
S. Gerrard
R. Ferdinand
G. Neville
F. Lampard
T. Tuchel
FEATURES
England vs New Zealand

«La generación dorada». El fútbol debe este término a Adam Crozier, ex presidente de la Federación Inglesa de Fútbol, quien bautizó así a la selección inglesa tras vencer 5-1 a Alemania en Múnich, en un partido de clasificación para el Mundial. Fue una actuación extraordinaria, pero también una expresión que podría haber tenido consecuencias catastróficas.

En 2001, el máximo responsable de la FA afirmó que aquel plantel era el mejor posible en cuanto a talento. En aquel momento Inglaterra llevaba ya 35 años —y contando— sin ganar un Mundial. Desde entonces solo había alcanzado las semifinales de grandes torneos, sobre todo en la Eurocopa de 1996, pero las palabras de Crozier elevaron las expectativas para la selección de Sven-Göran Eriksson.

El apodo quedó, pero torneo tras torneo la selección decepcionaba. Ese grupo envejeció, se renovó y volvió a quedarse corto. Solo cuando la llamada «generación dorada» desapareció, Inglaterra volvió a postularse como aspirante al Mundial.

Cada una de las siete Copas ha tenido una Inglaterra ligeramente distinta. En ese lapso pasaron cuatro seleccionadores —pronto serán cinco— y algunos jugadores cruzaron varias etapas. A unos se marginó demasiado pronto; a otros se les mantuvo más tiempo del debido.

Teniendo esto en cuenta, GOAL ha clasificado las selecciones de Inglaterra para el Mundial del siglo XXI en función de su nivel de talento, desde 2002 hasta el grupo seleccionado por Thomas Tuchel para representar a los Tres Leones en 2026:


  • Gerrard Rooney 2014Getty

    72014

    La campaña de Inglaterra en el Mundial 2014 fue decepcionante. A pesar de un grupo complicado con Italia, Uruguay y Costa Rica, Inglaterra lo hizo parecer aún más difícil.

    La derrota inicial ante Italia fue seguida pronto por otra contra Uruguay. Cuando Costa Rica sorprendió a los Azzurri en su segundo encuentro, Inglaterra quedó eliminada antes siquiera de jugar la última jornada.

    El plantel combinaba jóvenes y veteranos, pero faltaban jugadores en su mejor momento. Steven Gerrard, recién salido de un desenlace doloroso con el Liverpool, portaba el brazalete; Wayne Rooney y Frank Lampard ya mostraban signos de declive.

    Daniel Sturridge y Raheem Sterling aportaban juventud, pero la defensa, comandada por Gary Cahill y Phil Jagielka, resultó insuficiente.

    • Anuncios
  • Lampard Rooney 2010Getty

    62010

    La plantilla, con los últimos representantes de la «generación dorada», anticipaba los difíciles años que vendrían. Fabio Capello sufrió un golpe duro en vísperas del torneo: su capitán, Rio Ferdinand, se lesionó en el primer entrenamiento tras llegar a Sudáfrica, lo que obligó a que Jamie Carragher o Matt Upson formaran pareja con John Terry en la defensa.

    Además, las lesiones mermaron al grupo: tanto Rooney como Gareth Barry —el mediocampista encargado de equilibrar el trío con Gerrard y Lampard— llegaron tocados, y en la cancha no fueron los mismos.

    Aun con figuras como Rooney, Gerrard, Lampard, Terry y Ashley Cole, el plantel carecía de profundidad. Inglaterra cayó en octavos: el error de Rob Green ante Estados Unidos y el gol fantasma de Lampard contra Alemania definieron su torneo.

  • England 2002 World Cup squadGetty

    52002

    La selección inglesa de 2002 tenía estrellas como David Beckham, Michael Owen, Ferdinand, Sol Campbell y Paul Scholes. Sin embargo, las lesiones de Gary Neville y Gerrard limitaron a Eriksson. Danny Mills ocupó el lateral derecho y, tras la lesión de Danny Murphy —sustituto de Gerrard—, se convocó al extremo del West Ham Trevor Sinclair.

    Sinclair acabó titular en tres partidos en la banda izquierda, epicentro del famoso «problema del lado izquierdo» de Inglaterra. Los ensayos con Darius Vassell y Owen Hargreaves no funcionaron en los dos primeros encuentros, así que Sinclair —con solo cinco partidos internacionales antes de la convocatoria— se convirtió en la única opción.

    A pesar de la lesión de Beckham, Inglaterra venció a Argentina en la fase de grupos y luego ofreció una de sus mejores actuaciones del siglo XXI al golear a Dinamarca.

    Quizá habrían llegado más lejos si Ronaldinho no hubiera superado a David Seaman con ese tiro libre. Aun así, no eran el grupo más talentoso que haya representado a los Tres Leones.

  • England 2018Getty Images

    42018

    Inglaterra llegó a las semifinales del Mundial 2018, su mejor resultado desde 1966, y la selección de Sir Gareth Southgate superó las expectativas.

    Sí, había motivos para el optimismo: Harry Kane y Dele Alli formaban una dupla temible en el Tottenham y Sterling brillaba en el Manchester City de los «Centuriones». Aun así, se percibían varios puntos débiles.

    Kyle Walker tuvo que adaptarse a una defensa de tres con un Harry Maguire aún sin fichar por el Manchester United, y Ashley Young actuaba como lateral izquierdo. Jesse Lingard era titular en el medio, mientras que la recurrente entrada de Ruben Loftus-Cheek desde el banquillo evidenciaba falta de profundidad, factor clave en la derrota en prórroga contra Croacia.


  • Declan Rice Jude Bellingham Phil Foden England 2022Getty Images

    32022

    El camino hacia la final de la Eurocopa 2020 fue una experiencia maravillosa para los aficionados ingleses, ya que el equipo, que había superado las expectativas en el anterior Mundial, siguió madurando y destacó por la calidad aportada en posiciones clave.

    Al llegar a Catar 18 meses después para el Mundial, el impulso estaba del lado del equipo de Southgate. Declan Rice, Bukayo Saka y Phil Foden brillaban entre los jóvenes de la Premier; Trent Alexander-Arnold y Kyle Walker, en su mejor momento, competían por el lateral derecho, y Jude Bellingham aportaba la creatividad que el centro del campo inglés echaba de menos desde hacía años.

    Con Kane marcando goles con su club y la selección, y la experiencia de Pickford, Stones y Maguire, era una plantilla lista para competir con los mejores. Ni Phillips ni Mount habían bajado su nivel, y Grealish y Rashford aguardaban en el banquillo para cambiar el partido.

    Que esa selección llegara solo a cuartos fue, como mínimo, decepcionante. La dolorosa derrota ante Francia, con un penalti fallado por Kane, resultó dura y quizá se recuerde como una gran oportunidad perdida.

  • Harry KANE-england-202511(C)Getty Images

    22026

    Tuchel parece haber aprendido de los errores de Southgate. La Inglaterra de 2026, repleta de estrellas, resulta algo más pragmática. Kane llega al torneo como favorito al Balón de Oro tras marcar 60 goles con el Bayern; Rice fue el mejor de la Premier, y Bellingham y Saka muestran un potencial de talla mundial.

    Sin embargo, lo más importante son las piezas añadidas para aportar equilibrio: Elliot Anderson, centrocampista disciplinado, será el pilar del equipo, y Reece James resulta una elección más sensata que Alexander-Arnold.

    Persisten dudas sobre la defensa inexperta y la falta de banquillo, sobre todo tras dejar fuera a Palmer y Foden. Aun así, no se veía una selección inglesa con tanto nivel desde hace dos décadas.

  • England Golden GenerationGetty

    12006

    La plantilla que Inglaterra llevó al Mundial de 2006 en Alemania era difícil de superar.

    La defensa de cuatro, con Neville, Ferdinand, Terry y Cole, imponía. En el medio, Gerrard y Lampard formaban una pareja de lujo sobre el papel. Delante, Rooney —aún recuperándose de una lesión— estaba en su prime, y Owen, aunque había perdido velocidad, seguía siendo un delantero inteligente con un olfato de gol infalible.

    Campbell, Carrick y Hargreaves —titulares en casi cualquier otra selección— se quedaron en el banquillo, junto al joven Theo Walcott, cuya convocatoria resultó finalmente innecesaria.

    Entonces, ¿qué salió mal? Inglaterra nunca se encontró. Las rivalidades internas dividieron al grupo y Eriksson no tuvo ni la fuerza personal ni la astucia táctica para solucionarlo. La lesión de Owen en el tercer partido del grupo empeoró todo.

    Rooney, con problemas físicos todo el torneo, fue expulsado ante Portugal en cuartos y los penaltis volvieron a eliminar a Inglaterra. Un equipo con potencial para ganar se fue a casa demasiado pronto.

Amistosos
England crest
England
ENG
New Zealand crest
New Zealand
NZL