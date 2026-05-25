¿Es duda Lionel Messi para el Mundial? El entrenador del Inter de Miami informa sobre su lesión tras su sustitución en el partido de la MLS contra el Philadelphia Union

El fútbol contuvo la respiración el domingo cuando Messi se fue directo al vestuario en el 73’ en el Nu Stadium. El ídolo del Inter Miami, tras lanzar un tiro libre, se agarró el muslo izquierdo y señaló al banquillo que no podía seguir.

Aunque abandonó el campo por su propio pie, el momento resulta delicado: a pocas semanas del inicio de la Copa América, cualquier problema muscular del astro de 38 años alarma a la Albiceleste y a sus seguidores.



