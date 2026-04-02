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«¡Es de Newcastle!» - La predicción sobre el fichaje de Elliot Anderson realizada por una leyenda del Newcastle que molestará a los gigantes de Mánchester, el United y el City
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Anderson ha progresado mucho desde que dejó el Newcastle
Anderson, natural de Tyneside, se despidió de St James’ Park en 2024 al fichar por el City Ground. Dado que le resultaba difícil hacerse con un puesto de titular en el Newcastle, tomó la decisión de buscar minutos de juego regulares en otro equipo.
Esa gran decisión profesional ha resultado acertada, ya que el incansable creador de juego ha visto cómo su cotización se disparaba en Trentside. Anderson se ha consolidado como un jugador de primer nivel en la Premier League, registrando las mejores cifras de la división en cuanto a recuperaciones de balón, y ha logrado dar el salto a la selección absoluta.
El ganador del Campeonato de Europa Sub-21 ha disputado seis partidos con los Tres Leones y se espera que forme parte de los planes de Thomas Tuchel para el Mundial de 2026. Una serie de actuaciones destacadas en ese torneo hará que su precio de venta suba aún más.
La pugna por el fichaje: ¿Quién se llevará a Anderson?
Se rumorea que el United y el City ya están tanteando el terreno para saber qué haría falta para que Anderson cambiara la región de East Midlands por el noroeste. Sin embargo, no se puede descartar que el Newcastle se sume a la pugna por uno de los fichajes más codiciados.
La leyenda de los Magpies, Waddle, lo admite, y la antigua estrella de Inglaterra declaró a Fruity King: «Elliot Anderson es aficionado del Newcastle. Es un geordie. Probablemente no se podía creer que lo vendieran al Nottingham Forest en un principio, pero está disfrutando del fútbol, está en la selección de Inglaterra y parece que irá al Mundial.
«No tendrá prisa, pero ¿la oportunidad de volver al Newcastle? Estoy seguro de que siempre ha querido jugar con esa camiseta a rayas blancas y negras y estoy seguro de que estará dispuesto a ello. Pero creo, de nuevo, que habrá mucha competencia.
«Creo que está en plena forma en este momento, seamos sinceros. Está jugando bien en el Forest. Es constante. Semana tras semana cumple con su trabajo, así que está en buena forma. Se podría pensar que, a su edad, solo mejorará con los años. A la mayoría de los jugadores les pasa eso.
«Habrá muchos equipos interesados en él, así que habría mucho donde elegir si decide dejar el Forest. El Newcastle podría llevarse el gato al agua porque es aficionado del Newcastle».
- JOHN THYS / AFP
¿Por cuánto se podrían vender Tonali o Guimaraes?
El Newcastle podría acabar disponiendo de dinero para invertir, lo que le permitiría sumarse a la puja por Anderson, si el centrocampista italiano Sandro Tonali o el emblemático jugador brasileño Bruno Guimaraes abandonan el club. Se les ha relacionado con equipos como el Arsenal, el Chelsea y el Manchester United.
Waddle añadió, en relación con las posibles ventas y los ingresos que podrían generarse —lo que permitiría al entrenador de los Magpies, Eddie Howe, reinvertir en otras posiciones—: «En el mercado de fichajes actual, un jugador como Sandro Tonali o Bruno Guimaraes ronda los 70-80 millones de libras, seamos sinceros, aunque probablemente un poco más en realidad.
«Jugando en el Newcastle a su edad, se pedirían entre 80 y 90 millones de libras si alguien estuviera dispuesto a pagar eso por ellos; entonces, depende de los chicos si quieren marcharse, pero el Newcastle no tiene por qué venderlos.
«Todos tienen buenos contratos a largo plazo. La única forma de que lo vendieran sería si el jugador decidiera que quiere irse y empezara a portarse mal, y no queremos volver a ver eso.
«Si jugadores como Tonali y Bruno están hartos de estar en Tyneside, deberían decirlo abiertamente. Decírselo a los aficionados y ser sinceros, y decir: “Después del Mundial, quiero marcharme. Quiero irme”. Que lo digan claro. Que los aficionados reaccionen ante los hechos. Que no lo hagan a escondidas.
«Si alguien hace una oferta por ti y el club la acepta, eso es otra historia. Pero si quieres irte, simplemente dilo».
El Newcastle da un último empujón para clasificarse para las competiciones europeas
Parte del problema del Newcastle, a la hora de atraer a nuevos jugadores al club y retener a los que ya forman parte de la plantilla, es que ocupa el duodécimo puesto en la clasificación de la Premier League a falta de siete jornadas para el final de la temporada y corre el riesgo de quedarse sin clasificarse para las competiciones europeas de la temporada 2026-27.