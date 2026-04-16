El detonante fue la tarjeta roja mostrada al centrocampista del Real Madrid Eduardo Camavinga en los últimos minutos del partido. El francés había entrado en el minuto 62 en sustitución de Brahim Díaz y, tras recibir una primera amonestación por una falta en el centro del campo, fue expulsado por Vincic poco antes del final.
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«Es culpa tuya, maldita sea»: la próxima estrella del Real Madrid arremete contra el árbitro Slavko Vincic tras la derrota en la Liga de Campeones ante el Bayern de Múnich
En un contraataque del Bayern, Camavinga hizo una falta leve sobre Harry Kane, que el árbitro sancionó con tiro libre para el equipo muniqués. Cuando el madridista recogió el balón y se alejó unos metros, el colegiado, por retraso, le mostró la segunda amarilla.
La decisión provocó la indignación de varios jugadores madridistas, especialmente de Federico Valverde y Vinicius Junior, que protestaron airadamente al colegiado. Según Mundo Deportivo, también se caldearon los ánimos en el banquillo del Real Madrid, desde donde se escucharon comentarios despectivos hacia el árbitro.
Daniel Carvajal le gritó: «Es culpa tuya, maldita sea». Después del partido, Jude Bellingham declaró en la zona mixta: «Esto es una broma. No puede ser amarilla. Dos faltas y dos tarjetas».
Arbeloa critica al árbitro: «Ha arruinado el partido»
El entrenador Álvaro Arbeloa criticó al árbitro esloveno: «Ha destrozado el partido», afirmó. En la rueda de prensa posterior, se quejó: «Es una decisión que nadie entiende. ¿Cómo se puede expulsar a un jugador por algo así en un partido como este? Es inexplicable e injusto. ¡Nos duele mucho!».
Tras el pitido final, varios jugadores del Real se abalanzaron sobre Vincic; Arda Güler, autor de un doblete, vio primero la amarilla y, ya en el túnel, la roja por no calmarse.