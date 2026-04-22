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«Es culpa mía»: Gianluigi Buffon admite su responsabilidad en la tarjeta roja que Zinedine Zidane recibió por cabezazo a Marco Materazzi en la final del Mundial 2006
La parada que desencadenó el colapso
En una entrevista con The Guardiantras publicar su libro «Saved», Buffon recordó la final del Mundial 2006 y su papel en la expulsión de Zidane. Instantes antes del cabezazo, el portero italiano realizó una atajada de reflejos para detener un potente cabezazo del francés que parecía gol.
«Lo recuerdo bien», dijo Buffon. «Cuando Zidane golpeó el balón, lo cabeceó con tanta fuerza y cierta agresividad que pareció un disparo de pie. Estaba convencido de que había marcado, así que se frustró porque lo detuve, pero, siendo el gran campeón que es, creo que al final también valoró mi parada».
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Notificar el cabezazo a los árbitros
Mientras el mundo miraba el balón, Buffon vio el altercado entre Zidane y Materazzi. El portero admitió que fue decisivo para que los árbitros sancionaran a la leyenda del Real Madrid tras el golpe, pues el juez de línea no lo vio.
«Estaba a unos 15 metros y oí el golpe», recordó. «Si se lo hubiera hecho a otro, lo habría dejado inconsciente. El juez de línea no lo vio; solo yo lo presencié. Así que corrí a avisar al árbitro y al asistente. Materazzi estaba en el suelo, Zidane inmóvil y yo protestaba, hasta que pararon el partido».
Al preguntarle por el incidente, el exguardameta de la Juventus bromeó: «Es culpa mía».
El peso del declive del fútbol italiano
Al dejar la cancha y asumir un cargo directivo, Buffon admitió su dolor por la ausencia de Italia en su tercer Mundial consecutivo. Tras capitanezar la Azzurra en la derrota contra Bosnia y Herzegovina, reconoció:
«Ha sido una página dolorosa para el fútbol italiano y para mí», admitió. «Hace 12 años habría creído antes en ver mil extraterrestres que en fallar tres veces seguidas. Pero es la realidad. Para superarlo debemos entender las causas. Debemos cambiar; si entendemos esto, construiremos un futuro mejor. De lo contrario, el problema persistirá».
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La vida tras el pitido final
A sus 48 años y retirado desde 2023, Buffon habla con franqueza sobre su paso de ser una figura «omnipotente» en el campo a una vida más tranquila lejos de los focos. Aunque es una leyenda en Turín y más allá, insiste en que no echa de menos la rutina diaria del fútbol profesional.
«Tengo sentimientos contradictorios: por un lado, sentí que era la decisión correcta y me alegré de cerrar mi carrera; por otro, tenía miedo, pues tras casi 30 años sabía que mi vida cambiaría por completo. No echo de menos jugar. Era el momento adecuado para dejarlo... Ahora vivo de manera diferente, más tranquila. He aprendido a aceptarlo y a seguir adelante».