«¡Es como una final!»: Erling Haaland lanza un aviso al Arsenal antes del gran duelo contra el Manchester City

El emblemático delantero del City ha resaltado la importancia del partido del domingo contra los Gunners. Ambos equipos se medirán en un duelo que, según muchos, definirá la lucha por el título en la recta final de la temporada.

El Arsenal cayó ante el Bournemouth, mientras que el City venció al Chelsea y recortó la ventaja a seis puntos, con un partido menos.