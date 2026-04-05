«Es capaz de hacer literalmente cualquier cosa»: Antoine Semenyo cuenta lo mucho que le ha impresionado Rayan Cherki desde que se incorporó al Manchester City

Tras la contundente actuación, Semenyo no escatimó elogios hacia su nuevo compañero. «Es uno de los mejores del mundo», afirmó el ghanés. «Es capaz de hacer literalmente cualquier cosa con el balón, así que me facilita mucho las cosas. Sé que va a bajar y que intentará encontrarme en profundidad o pasarme el balón a los pies, así que todo resulta más fácil».

Semenyo recordó sus primeros encuentros con el exjugador del Lyon durante los entrenamientos, donde la calidad técnica de Cherki destacó de inmediato. «Recuerdo mi primer día de entrenamiento», reveló. «Solo con algunas de las jugadas que hacía, pensé: “¿Qué tipo de jugador es este?”. Es un jugador de primer nivel. Creativo con el balón y eso nos encanta».