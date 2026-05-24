«¡Es absolutamente ridículo!» - El retraso en la segunda parte del Tottenham-Everton deja a Gary Neville «furioso»

Como comentarista en Sky Sports, Neville mostró su frustración por la falta de sincronización entre los dos partidos clave. El exdefensa del Manchester United se enfadó porque el árbitro Michael Oliver detuvo el encuentro por problemas técnicos del VAR. Neville afirmó: «¿Por qué iniciaron el juego si lo están sincronizando? No se debe parar un partido por esto; no es aceptable, aunque haya problemas técnicos. La afición abuchea, y con razón. Estoy furioso, no solo porque es el último partido, sino por la integridad deportiva».