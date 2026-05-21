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Erling Haaland vs. Harry Kane: ¿Quién es el mejor ‘9’ del mundo? John Arne Riise explica por qué la estrella del Manchester City y de Noruega supera al goleador del Bayern Múnich y de Inglaterra
El palmarés de Kane: récords batidos con el Tottenham, la selección inglesa y el Bayern
Tras brillar en el Tottenham, Kane, autor de récords, se convirtió en el máximo goleador de los Spurs con 280 goles. También es uno de los mayores anotadores de Inglaterra, con 78 tantos.
Desde su llegada al Bayern en 2023 ha marcado 143 goles, logrando tres Botas de Oro y dos Bundesligas. Cumplirá 33 años este verano, en año de Mundial, y no muestra signos de bajar el ritmo.
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El palmarés de Haaland: goles y títulos con su club y con la selección
Mientras Kane extiende su momento álgido, Haaland aún se acerca a él. A sus 25 años ya ha conseguido mucho. Sus actuaciones en el Red Bull Salzburgo y el Borussia Dortmund le llevaron a un traspaso de 51 millones de libras (69 millones de dólares) al Manchester en 2022.
En su primera temporada con el City marcó 52 goles y ayudó a ganar el triplete: Premier League, FA Cup y Liga de Campeones. Es el jugador que antes llegó a 100 goles en la Premier —solo necesitó 111 partidos— y ya suma 162 tantos en 198 encuentros con los Blues. Este verano disputará el Mundial tras llevar a Noruega a su primer gran torneo en más de dos décadas.
Haaland contra Kane: ¿Quién es el mejor delantero centro?
Al preguntarle quién es el mejor delantero centro del mundo, el compatriota de Haaland y exdefensa del Liverpool, Riise —en declaraciones exclusivas a GOAL por cortesía de Smooth Spins Online Casino— respondió: «Harry Kane es increíble. Creo que Kane se involucra más en la construcción del juego: en el Bayern se retira, da pases cortos y se incorpora. Y, por supuesto, también marca goles.
Pero, si hablamos de un nueve puro, nadie supera a Haaland: su velocidad, su lucha y su fuerza en el área lo hacen único.
«Se ven todos los duelos que tiene con Gabriel y el Arsenal. Es tan potente en el área, sus movimientos en el área. Para mí, es el mejor. Solo hay que darle el balón en el área y marcará».
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¿Celebrarán Kane y Haaland algún día sus triunfos en el Balón de Oro?
En la temporada 2025-26, Haaland aspira a su tercer título de máximo goleador de la Premier League y podría superar el récord de Mohamed Salah y Thierry Henry, convirtiéndose en el primer jugador con cinco trofeos de máximo anotador en la máxima categoría del fútbol inglés.
Tiene un contrato en el Etihad Stadium hasta 2034; si lo cumple, amenazará el récord de goles de Alan Shearer.
En su momento, Kane parecía destinado a alcanzar esa marca tras ascender al segundo puesto con 213 tantos, pero ahora el camino está libre para que Haaland pase de 112 a superar los 260.
Se ha sugerido que Kane podría regresar a Inglaterra, pues aún no renueva con el Bayern, aunque antes afrontaría otros retos.
Lo cierto es que ambos seguirán siendo fuerzas formidables en el área y candidatos al Balón de Oro.