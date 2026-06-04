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Erling Haaland habría «acordado» su fichaje por el Real Madrid, según un candidato presidencial que lanza una impactante afirmación sobre el delantero del Manchester City en la lucha electoral contra Florentino Pérez
La promesa de Haaland y Rodri
En «El Hormiguero», Riquelme, candidato a la presidencia del Real Madrid, retó a Pérez y prometió fichar a Haaland y Rodri, Balón de Oro 2024. Ofreció pagar la cuota de los socios si falla.
Convencido de que el noruego ya piensa en el Bernabéu, afirmó: «Si incumplo mis promesas sobre Haaland o Rodri, he firmado una garantía por la que pagaría el 100 % de las cuotas de socio de la próxima temporada. Haaland tiene cláusula y quiere venir a Madrid». También reafirmó su interés por Rodri: «Es un gran jugador, en una posición que el Madrid necesita reforzar. Hemos hablado con su agente; debemos respetar a su club, pero si soy presidente, hará todo lo posible para que juegue en el Madrid».
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El Manchester City y el entorno de Haaland responden a las acusaciones
A pesar de la confianza que muestra el entorno de Riquelme, los representantes del jugador se han apresurado a desvincularse de la campaña electoral. Haaland, con un contrato multimillonario con el Manchester City hasta 2034, sigue siendo uno de los activos más codiciados del fútbol mundial, y su entorno ha aclarado que no hay acuerdo formal con ningún candidato.
En un comunicado conjunto, su padre, Alfie Haaland, y su agente, Rafaela Pimenta, lo desmintieron: «Todo muy entretenido, pero falso. Deseamos lo mejor a ambos candidatos en las elecciones de Madrid».
Según The Athletic, el City estudia demandar a Riquelme por sus declaraciones. El club emitió un comunicado: «Las noticias sobre el futuro de Haaland son falsas. No hay posibilidad de que ocurra ni cláusula que lo permita. Consideramos acciones legales por el uso de la imagen de nuestro jugador».
Pérez responde con una afirmación sobre Mourinho
Pérez, de 79 años, no toma el reto a la ligera y ha confirmado que José Mourinho volverá al banquillo. Su campaña publicó un vídeo en el que se ve al técnico sonriendo con la camiseta del Real Madrid; sin embargo, Mourinho habría dicho al Benfica que las imágenes son generadas por IA para evitar una polémica inmediata en Lisboa.
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Una votación histórica para el futuro del Bernabéu
Por primera vez desde 2006, los socios eligen entre dos candidaturas: Pérez, que ha gobernado sin oposición los últimos cinco mandatos, y Riquelme, quien promete fichajes estrella y nombrar a Raúl director deportivo. La campaña ha debatido la estructura del club más que los fichajes. Pérez propone que los socios puedan legar su participación financiera a sus herederos.
Pérez insiste en que su plan garantiza el futuro: «Conmigo, el Madrid siempre pertenecerá a sus socios. Quiero que los socios sean los propietarios de la riqueza financiera [del club]. Por el momento, solo somos propietarios de una riqueza emocional». Tras dos temporadas sin títulos, la votación del domingo decidirá si el club mantiene al arquitecto de los Galácticos o apuesta por la nueva generación de Riquelme.