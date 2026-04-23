Erling Haaland, favorito para batir el récord de Mohamed Salah y Thierry Henry, busca su tercera Bota de Oro con el Manchester City en su camino hacia el triplete nacional

Haaland llegó al Etihad Stadium en verano de 2022 con dudas sobre su capacidad para mantener en Inglaterra su alto promedio goleador en el Red Bull Salzburgo y el Borussia Dortmund. En su primera temporada marcó 52 tantos y ayudó al City a ganar la Premier League, la FA Cup y la Liga de Campeones.

En las dos campañas siguientes marcó 38 y 34 goles, pero ya superó los 100 tantos en la Premier y llegó a 159 en 193 partidos con el City.

Aunque Salah le arrebató la Bota de Oro el curso pasado, en la 2025-26 Haaland lidera de nuevo la clasificación. Su tanto decisivo ante el Burnley le elevó a 24 dianas, tres más que el brasileño del Brentford, Igor Thiago.