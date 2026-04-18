Erling Haaland avisa al Arsenal: «Quiero más». El delantero del Manchester City explica cómo se prepara para el decisivo duelo por el título de la Premier League

El Manchester City se mide al Arsenal en un duelo clave de la Premier League; ganar le acercaría al liderato. Triunfar ante el equipo de Mikel Arteta y luego ante el Burnley le daría casi el título.

Para el equipo de Pep Guardiola este escenario es habitual: el City ha remontado varias veces al final de la temporada y sus veteranos confían en esa experiencia. Aunque han llegado nuevos jugadores, los líderes que ya han ganado ligas, incluido Haaland, creen que pueden sorprender de nuevo y llevarse el título.