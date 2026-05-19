«Eres muy listo»: el rey de las asistencias del BVB reacciona con irritación ante las preguntas sobre los rumores de fichajes

El pasado fin de semana, al preguntarle a Ryerson —que esta temporada ha sumado 18 asistencias en todos los partidos oficiales y, con 15 en la Bundesliga, solo ha sido superado por las estrellas del Bayern Michael Olise y Luis Díaz— sobre los rumores, respondió a un periodista: «Vaya, qué listo eres. Sabes más que yo. Tengo contrato aquí por dos años, así que no le doy más vueltas».

Hace semanas, el director deportivo del Dortmund calificó los rumores sobre su salida como «una completa tontería».