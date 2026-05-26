El aficionado del Manchester City que se hizo viral por fingir que recogía las lágrimas de los seguidores del Arsenal en una botella ha respondido tras convertirse en el blanco de las celebraciones del equipo de Mikel Arteta. El Arsenal ganó su primer título de la Premier League en 22 años tras el empate del City ante el Bournemouth. El resultado desató la locura entre los Gunners, que recordaron la vieja etiqueta de «bottlers» que persigue al club.

Gabriel Magalhães publicó en Instagram una imagen dividida con las reacciones opuestas de Rehman y el pie de foto: «¿Piensas demasiado?». Bukayo Saka y Myles Lewis-Skelly también bromearon sobre las críticas en un vídeo del vestuario mientras sostenían botellas de champán.