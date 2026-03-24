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Brazil England WC 26 kits Nike
Renuka Odedra

Traducido por

Equipaciones para el Mundial de 2026: se desvelan las camisetas de Argentina, Brasil, Portugal, Inglaterra y todas las grandes selecciones

CULTURE
KITS
World Cup

Anima a tu equipo a tiempo para un verano de fútbol

Ahora que el invierno se acerca para muchos de nosotros en todo el mundo, solo nos queda soñar con un verano de fútbol. Ten paciencia, porque no falta mucho para que llegue el Mundial de 2026, que dará comienzo el 11 de junio, y en el que Estados Unidos, México y Canadá pretenden organizar la mejor edición de la competición hasta la fecha.

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Lionel Scaloni y Argentina buscarán defender su título mundialista, que ganaron en Catar 2022. Fue su tercera victoria en la Copa del Mundo, en la que Lionel Messi y compañía finalmente se hicieron con el codiciado trofeo.

De cara a la competición, algunas de las marcas más importantes, como adidas, Nike, PUMA y otras, han lanzado nuevas equipaciones para lucir un aspecto renovado sobre el terreno de juego. El 5 de noviembre de 2025, adidas presentó las equipaciones locales de 22 selecciones, entre las que se incluyen la vigente campeona, Alemania; España; Bélgica; la coanfitriona México; y muchas más. La colección combina las identidades visuales históricas y las tradiciones de cada país y las plasma en una estética modernista y vanguardista.

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La llamativa gama de camisetas refleja el alma de cada nación a través de combinaciones de colores y estampados que rinden homenaje a aspectos clave de su identidad. Desde su rica historia hasta sus famosos paisajes, pasando por la arquitectura tradicional y los diseños icónicos de equipaciones anteriores, cada camiseta pretende unir a los aficionados en torno a una pasión compartida por su país.

El 20 de marzo de 2026, adidas presentó las equipaciones oficiales de visitante de las 25 federaciones asociadas. Inspirándose en la cultura única de cada nación, las camisetas de visitante reinterpretan la estética clásica de adidas en la Copa del Mundo —como los patrones geométricos y las líneas verticales estilizadas— con un estilo moderno y contemporáneo que conecta tanto con los aficionados como con los deportistas. 

PUMA WC kits PUMA

La historia de adidas con el fútbol es profunda, desde el rendimiento en el campo hasta la influencia cultural en las calles. Dejando su huella en el mayor escenario del fútbol mundial por primera vez en 36 años, el trébol de adidas —símbolo de originalidad de la marca— aparece estampado en el lado derecho del pecho de cada camiseta.  Cada camiseta rinde homenaje a la cultura futbolística de los años 90, se ha rediseñado para satisfacer las exigencias actuales y se ha confeccionado con orgullo para la cultura y la comunidad de deportistas y aficionados que las lucirán. 

El último gran lanzamiento de equipaciones lo realizó Nike el 20 de marzo de 2026, cuando presentó las equipaciones locales y visitantes de las federaciones con una profunda exploración del legado, la cultura y la identidad de cada equipo, aportando una llamativa sensación de optimismo e inspiración de cara al futuro. 

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Otro elemento fundamental de esta visión es la tecnología de refrigeración de alto rendimiento Aero-FIT de Nike, que aprovecha el diseño computacional y un proceso de tejido altamente especializado y específico para cada puntada, con el fin de ayudar a los deportistas a mantenerse frescos en las condiciones extremas que se prevén durante el torneo de este verano.

PUMA siguió sus pasos el 24 de marzo de 2026, presentando las equipaciones de sus equipos que participarán en el Mundial, las cuales exploran la identidad y la tradición, y estamos aquí para disfrutar de sus impresionantes diseños. Cada diseño se ha creado para capturar la cultura, el carácter y el espíritu de la nación a la que representa, concebido para el más alto nivel del juego, pero arraigado en la misma emoción que impulsa el fútbol allá donde se juega.

Tanto si lo ves desde casa, como si organizas una fiesta para verlo con amigos o viajas para ver el Mundial en persona, tienes que ir a la altura. Deja que GOAL te desglose el lanzamiento completo, para que puedas equiparte para el gran torneo:

Tienda: Equipaciones del Mundial 2026

  • Algeria Home WC 2026 Kit adidas

    Argelia I Inicio

    Inspirada en las dunas de arena del desierto argelino, la camiseta local de Argelia presenta un diseño gráfico de rayas dinámicas en tonos beige y blanco, con un acabado en verde intenso en el cuello y los hombros. Esta representación de las ondulantes dunas, emblemáticas del país, conecta al equipo con su tierra natal, junto con la inscripción «Argelia», que aparece en árabe en la parte posterior del cuello.

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  • Algeria Away kit WC 26adidas

    Argelia I (visitante)

    Inspirada en los colores vivos de los desiertos rocosos y los exuberantes oasis que salpican Argelia, la camiseta de visitante presenta rayas verdes verticales intercaladas sobre un llamativo verde intenso, que refleja los paisajes únicos y la paleta de colores tradicional del país. La palabra «ALGERIA» aparece inscrita con orgullo en árabe en la parte posterior del cuello, vinculando al equipo con su tierra natal en su andadura por el Mundial.

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  • Argentina Home WC 2026 Kit 2adidas

    Argentina I Inicio

    Las tradicionales rayas verticales argentinas en azul cielo y blanco adoptan un aspecto cambiante, con un exclusivo efecto degradado de tres colores que evoca los tonos azules de las tres camisetas ganadoras de la Copa del Mundo: 1978, 1986 y 2022. En la parte trasera del cuello aparece una inscripción personalizada con el número «1896», en homenaje a la fecha de fundación de la AFA. 

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  • Argentina Away kit WC 26Getty Images

    Argentina I (visitante)

    La camiseta de visitante se inspira en el rico patrimonio artístico de Argentina y presenta un característico motivo gráfico azul en espiral inspirado en los motivos tradicionales del país. Los toques de blanco sobre un fondo negro realzan las líneas estilizadas, los intrincados arabescos florales y las plantas trepadoras, dando vida al diseño con un contraste llamativo. En la parte posterior del cuello se ha grabado un motivo personalizado con la palabra «Argentina» situado frente al Sol de Mayo, el símbolo solar nacional. 

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  • Australia WC 26 home kit Nike

    Australia I Inicio

    La equipación local se inspira directamente en la emblemática equipación de Australia de 2006 y en la legendaria era Total 90 de Nike. Los colores tradicionales, el amarillo y el verde, cobran nueva vida gracias a un diseño moderno, que incluye unos pantalones cortos en verde degradado que aportan movimiento y profundidad. Esta equipación rinde homenaje a la trayectoria del fútbol australiano, al tiempo que refuerza su presencia constante al más alto nivel.

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  • Australia WC 26 Away kitNike

    Australia I (visitante)

    La equipación visitante se inspira en los amaneceres australianos, simbolizando el impulso hacia adelante y las posibilidades de llevar el fútbol australiano hacia el futuro. Un degradado en tonos coral y verde oscuro transmite energía y progreso, mientras que el escudo de la federación, con efecto lenticular, aporta movimiento tridimensional.

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  • Belgium Home WC 2026 Kit adidas

    Bélgica I Inicio

    La equipación local de Bélgica se inspira en las emblemáticas vidrieras góticas que adornan la arquitectura del país. Los símbolos que representan a los «Diablos Rojos» y a las «Llamas Rojas» —los apodos de las selecciones masculina y femenina— se repiten con este estilo sobre el fondo rojo de la camiseta. Los ribetes de los hombros y los puños presentan detalles en negro y amarillo, en consonancia con los colores de la bandera nacional.

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  • Belgium Away kit WC 26adidas

    Bélgica I (visitante)

    La camiseta de visitante presenta un estampado integral en tonos azul claro, rosa y blanco, concebido como homenaje al artista belga René Magritte y al famoso movimiento surrealista belga. Las líneas y formas superpuestas crean una sensación de profundidad y movimiento, en un guiño lúdico a la obra de Magritte. Los aficionados también reconocerán elementos icónicos del escudo nacional, así como símbolos del fútbol, como el balón y las líneas del terreno de juego. Una variante de su obra La traición de las imágenes —que tradicionalmente reza «Ceci n'est pas une pipe», es decir, «Esto no es una pipa»— aparece como un sutil detalle en el cuello de la camiseta: «Ceci n'est pas un maillot», que significa «Esto no es una camiseta».

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  • Brazil WC 26 home kitNike

    Brasil I Inicio

    La equipación local representa las raíces del fútbol de la selección brasileña, reinterpretando la identidad nacional a través del movimiento, la energía y la expresión. Los elementos inspirados en la bandera de Brasil se distorsionan y se transforman en un diseño gráfico de punto, convirtiendo un símbolo familiar en una textura viva que recorre todo el cuerpo de la camiseta. En lugar de un emblema estático, la bandera se convierte en algo que se lleva puesto, se lleva consigo y con lo que se suda, simbolizando a once jugadores que saltan al campo encarnando plenamente a la nación a la que representan. Los icónicos colores amarillo, verde y azul cobran vida a través del movimiento del tejido de punto, reforzando la inconfundible identidad visual de Brasil.

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  • Brazil WC 26 away kitNike

    Brasil I (visitante)

    La equipación visitante de Brasil de Jordan Brand lleva al campo una mentalidad de superación, inspirándose en los tonos, los patrones y los estampados de los depredadores más rápidos y temibles de Brasil. Con los colores amarillo y azul tradicionales de las equipaciones de fútbol brasileñas, la equipación también incorpora el icónico estampado de elefante de Jordan Brand, creando una expresión única en el campo que fusiona dos culturas distintas de grandeza.

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  • Canada WC 26 home kit Nike

    Canadá I Inicio

    La equipación local está firmemente arraigada en el ADN del fútbol canadiense. El diseño destaca la hoja de arce como símbolo central —en dos tonos y centrada—, apuntando hacia el norte como gesto de ambición colectiva y progreso. Los detalles artesanales, inspirados en la ropa de montaña canadiense, refuerzan la durabilidad y la precisión. La equipación local es atrevida e inconfundible, y expresa con claridad la unidad, la fuerza y el orgullo nacional.

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  • Canada WC 26 away kitNike

    Canadá I (visitante)

    La equipación visitante representa la nueva imagen del fútbol canadiense: segura de sí misma, sin complejos y marcada por el reciente impulso competitivo. Inspirada en paisajes helados, un diseño gráfico que evoca el hielo agrietado captura tanto la tensión como la belleza. Una hoja de arce helada, grabada como la cuchilla de un patín, refuerza la tradición de Canadá en los deportes de invierno. Diseñada para convertirse en un clásico del futuro, la equipación visitante transmite intensidad y empuje hacia adelante a través de una estética más oscura y rompedora.

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  • Chile Home WC 2026 Kit adidas

    Chile I Inicio

    El cóndor, el ave nacional de Chile, ocupa un lugar destacado en la camiseta local. Sobre un fondo rojo tradicional, un estampado que cubre toda la superficie imita las plumas del ave, mientras que en la parte posterior del cuello vuelve a aparecer el cóndor, en forma de un icono exclusivo. 

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  • Chile Away kit WC 26adidas

    Chile I (visitante)

    La equipación visitante de Chile se inspira en el desierto en flor, un fenómeno poco común del desierto de Atacama. En homenaje al singular paisaje natural del país, unas llamativas flores rosas protagonizan un estampado gráfico que cubre toda la superficie sobre un fondo blanco roto, con sutiles detalles marrones que representan las grietas de las que brotan. El diseño se remata con un motivo en forma de escudo, tomado del emblema de la Federación, en color negro en la parte posterior del cuello.

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  • Colombo Home WC 2026 Kit adidas

    Colombia I Inicio

    La equipación local de Colombia se inspira en el realismo mágico, un estilo artístico que fusiona elementos fantásticos con entornos realistas, a menudo representados por mariposas amarillas. Se combina con pantalones cortos azules y calcetines rojos, creando un look inconfundiblemente colombiano

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  • Colombia Away kit WC 26adidas

    Colombia I (visitante)

    La camiseta de visitante rinde homenaje a la singular biodiversidad de Colombia, combinando la paleta de colores de sus dos costas. El diseño presenta un estampado repetitivo que mezcla los tonos azules más oscuros del océano Pacífico con los más claros del mar Caribe, que cobran vida a través de líneas verticales escalonadas. Un llamativo ribete amarillo que recorre las tres rayas, los puños y los logotipos se repite en la palabra «COLOMBIA» en la parte posterior del cuello, evocando un sentimiento de orgullo y conexión con su tierra. 

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  • Costa Rica Home WC 2026 Kit adidas

    Costa Rica I Inicio

    La equipación local de Costa Rica presenta un llamativo estampado gráfico repetitivo que cubre toda la prenda, compuesto por elementos como hojas, tucanes y sonrisas en rojo, azul y rosa, todos ellos motivos que rinden homenaje al «Pura Vida». Este término, que aparece en la parte posterior del cuello de la camiseta, es una actitud nacional profundamente arraigada, sinónimo de optimismo, gratitud, satisfacción y una vida en armonía con la naturaleza. Una actitud de la que los costarricenses se sienten orgullosos.

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  • Costa Rica Away kit WC 26adidas

    Costa Rica I (visitante)

    Un dinámico estampado integral en azul y fucsia adorna la equipación visitante de Costa Rica, incorporando elementos del emblemático tucán —un ave propia de Costa Rica— junto con hojas de las extensas selvas tropicales en las que habita. Los colores vivos y el carácter sociable de estas aves reflejan la cultura alegre, feliz y acogedora de la nación, plasmada en la frase «Pura Vida», grabada en la parte posterior del cuello.

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  • Croatia WC 26 home kit Nike

    Croacia I Inicio

    La equipación local recupera el clásico estampado a cuadros de Croacia en un diseño más pequeño y refinado, que se inspira claramente en el modelo de 1990, al tiempo que lo adapta al fútbol moderno. El resultado no es una réplica directa, sino más bien una fiel reinterpretación que conserva el espíritu y el impacto visual del original. El resultado es una equipación local que resulta inmediatamente reconocible a la vez que contemporánea, equilibrando la tradición con la precisión orientada al rendimiento y rindiendo homenaje a un momento que marcó la historia del fútbol croata.

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  • Croatia WC 26 away kitNike

    Croacia I (visitante)

    La equipación visitante ofrece una versión más oscura y sobria de la misma identidad. Los característicos cuadros se mantienen y se reinterpretan en una combinación de colores azules, creando un fuerte contraste visual al tiempo que se mantiene la continuidad con la equipación local. Esta versión más oscura transmite una presencia más serena y autoritaria, lo que posiciona a la equipación visitante como una contrapartida moderna que complementa a la equipación local, al tiempo que se impone con confianza por sí misma.

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  • Curucao Away kit WC 26adidas

    Curazao I Fuera

    La equipación visitante de Curazao rinde homenaje a la capital, Willemstad, y a los coloridos edificios de sus barrios de Punda y Otrobanda. Estos barrios, declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, se caracterizan por sus fachadas vibrantes y bañadas por el sol, y quedan reflejados en este diseño a través de su fondo amarillo pastel y sus llamativas rayas en rosa, turquesa y naranja. La estética se completa con unos intrincados detalles en azul que recorren las mangas, los puños y el contorno del logotipo de adidas y el escudo nacional.

  • Egypt WC 26 home kit PUMA

    Egipto I Inicio

    El simbolismo está muy presente en la equipación local de Egipto. El rojo intenso se difumina hacia tonos más oscuros en el pecho, sobre los que se superponen motivos geométricos angulares que hacen referencia tanto a los antiguos jeroglíficos como a la energía eléctrica del El Cairo moderno. Los detalles en negro y dorado refuerzan el prestigio y la ambición. De aspecto monumental, es ideal para una nación con una historia futbolística tan profunda como su legado cultural.

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  • Egypt WC 26 away kit PUMA

    Egipto I (visitante)

    La equipación visitante se caracteriza por un estilo más suave y contemplativo. Sobre una base blanca suave se superponen motivos abstractos en tonos similares, arenas del desierto, juegos de luces y paisajes atemporales representados en movimiento. El ribete verde oscuro del cuello aporta solidez al diseño, mientras que el efecto general resulta limpio, sobrio y seguro. 

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  • England WC 26 Home kitNike

    Inglaterra I Inicio

    La equipación local se inspira en la tradición del fútbol inglés, reafirmando el emblemático diseño totalmente blanco y realzándolo con un toque moderno. La sutil iconografía, inspirada en la cultura futbolística de Inglaterra, se ha integrado directamente en el tejido, creando profundidad sin restar protagonismo a la silueta clásica. Una estrella dorada metalizada situada sobre el escudo sustituye a la tradicional versión en tonos similares. La equipación local resulta familiar, pero a la vez se muestra con una nueva fuerza, rindiendo homenaje a la historia y anunciando el resurgimiento de Inglaterra en la escena mundial.

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  • England WC 26 away kitNike

    Inglaterra I (visitante)

    La equipación visitante marca un cambio histórico en la identidad visual de Inglaterra, combinando una camiseta roja con pantalones cortos azul marino. Esta atrevida combinación refleja una selección inglesa con visión de futuro, dispuesta a desafiar las convenciones sin dejar de lado sus raíces tradicionales. El escudo de la federación, situado en el centro, se encuentra bajo la estrella dorada metalizada, lo que refuerza su presencia y orgullo.

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  • France WC 26 kit home Nike

    Francia I Inicio

    La equipación local de Francia encarna la energía de una nueva generación y la elegancia del fútbol francés moderno: joven, expresiva y creativa. Inspirada en la alta costura francesa, el cuello blanco de la equipación reinterpreta la paleta tradicional de colores azul, blanco y rojo. Un estampado azul repetido integrado en el tejido refleja la velocidad de la selección francesa. El escudo en cobre metalizado se combina con un clásico cuello de polo blanco y una tapeta de botones roja. 

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  • France WC 26 away kitNike

    Francia I (visitante)

    La equipación visitante de Francia es una de las más innovadoras jamás creadas para la selección francesa y está profundamente arraigada en la historia contemporánea. Bautizada como «Liberté», se inspira en la Estatua de la Libertad, un regalo de Francia a Estados Unidos. Su fondo azul verdoso claro refleja la pátina actual de la estatua, en contraste con elementos metálicos de color cobre que recuerdan su material original. Los ribetes tricolores en las mangas y la tipografía de la equipación añaden una dimensión cultural, lujosa y minimalista. La equipación combina tradición, elegancia y refinamiento moderno para reafirmar la identidad y los valores de libertad defendidos por Francia, tanto en el pasado como en el presente.

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  • Germany Home WC 2026 Kit adidas

    Alemania I Inicio

    La camiseta local, que rinde homenaje a los éxitos anteriores de Alemania en este torneo, se inspira en algunas de las camisetas más emblemáticas de la selección. El motivo repetitivo en forma de rombo y los detalles en forma de chevrón se inspiran en los icónicos diseños de camisetas anteriores, incluida la camiseta con la que se ganó el Mundial de 2014.

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  • Germany Away kit WC 26adidas

    Alemania I (visitante)

    Siguiendo la línea estética de la equipación local, los chevrones diagonales se reinterpretan como un estampado integral en azul marino, formando una repetición rítmica de tres formas entrelazadas. La paleta de colores combina tonos de diferentes épocas de la historia de la DFB. Incluye un guiño a las clásicas sudaderas azules con cremallera de un cuarto de largo que se llevaban en 1954, así como a las clásicas camisetas de entrenamiento azules y blancas de los años 60, 70 y 80, mientras que los detalles en azul aguamarina hacen referencia a la ropa de entrenamiento de colores llamativos de los años 90. Todo ello diseñado para crear un efecto visual llamativo y potente. Una sutil etiqueta con la bandera en el dobladillo de la camiseta rinde homenaje a la larga colaboración entre adidas y Alemania desde 1954.

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  • Ghana WC 26 home kit PUMA

    Ghana I Inicio

    Pura energía. Un fondo blanco se ve invadido por llamativos motivos geométricos en vibrantes degradados de rojo, amarillo y verde: los colores nacionales cobran vida a través del ritmo y el movimiento. La emblemática Estrella Negra preside el diseño en primer plano. Festivo, sin complejos y diseñado para destacar.

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  • Ghana WC 26 Away kitPUMA

    Ghana I (visitante)

    La equipación visitante dorada, que irradia fuerza y optimismo, llama la atención. El estampado integral inspirado en el kente le aporta profundidad cultural, mientras que los ribetes rojos y la «Estrella Negra» vinculan el diseño con el patrimonio ghanés.

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  • Hungary Home WC 2026 Kit adidas

    Hungría I Inicio

    La camiseta local de Hungría se presenta en el tradicional rojo oscuro del país, combinado con elementos en blanco y verde que representan los colores de la bandera húngara. La camiseta conmemora el 125.º aniversario de la Federación Húngara de Fútbol con un logotipo especial de aniversario, mientras que el escudo del país y el logotipo de la Federación aparecen, respectivamente, sobre el corazón y en el lado derecho del pecho. La palabra «Magyarország», que significa «Hungría», remata el diseño en la parte posterior del cuello.

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  • Hungary Away kit WC 26adidas

    Hungría I (visitante)

    La camiseta se inspira en los colores nacionales del país: combina una base blanca con detalles en rojo intenso en los hombros y los bíceps, para celebrar el 125.º aniversario de la federación. La camiseta se remata con un logotipo personalizado «125» en la parte trasera del cuello, en dorado oscuro.

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  • Italy Home WC 2026 Kit adidas

    Italia I Inicio

    La tradición se une a la innovación en la camiseta de local de Italia: inspirada en la rica herencia del fútbol italiano, esta camiseta rinde homenaje a la esencia de la Federación Italiana de Fútbol con su atrevido diseño. «Azzurra», en referencia al apodo de la selección nacional y al color de la camiseta, que significa «el azul», aparece escrito en letras doradas en la parte trasera del cuello de la camiseta.

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  • Italy Away kit WC 26adidas

    Italia I (visitante)

    Basada en la sastrería tradicional italiana e inspirada en las elegantes chaquetas de traje que lucía anteriormente la selección nacional en momentos históricos de celebración, la camiseta presenta un estampado integral en azul claro y blanco que reproduce los intrincados tejidos característicos de este tipo de prendas.  Las mangas, los logotipos y los números se completan con detalles en azul marino y dorado. Por su parte, la inscripción «Italia», inspirada en un monograma, en la parte posterior del cuello rinde homenaje a un estilo de bordado personalizado que simboliza la pertenencia y la identidad. 

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  • Ivory Coast WC 26 home kitPUMA

    Costa de Marfil I Inicio

    La equipación local de Costa de Marfil es toda una celebración. El cuerpo de color naranja vibrante y animalista cobra vida gracias a un estampado integral inspirado en los tejidos y símbolos tradicionales marfileños, que transmite movimiento, alegría y calidez. Los detalles en verde aportan equilibrio, mientras que el diseño en su conjunto irradia orgullo y alegría colectiva. Es fútbol con espíritu.

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  • Ivory Coast WC 26 away kitPUMA

    Costa de Marfil I (visitante)

    Una base blanca y limpia define la equipación visitante, sobre la que se superponen sutiles motivos tonales que evocan la luz del sol filtrándose entre el follaje y las texturas naturales del paisaje marfileño. El naranja y el verde enmarcan el diseño con los colores nacionales, dejando que brille la discreta artesanía.

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  • Japan Home WC 2026 Kit adidas

    Japón I Inicio

    El clásico azul de la camiseta local de Japón cobra vida gracias a un diseño gráfico abstracto con detalles lineales en azul ceniza, que refleja la famosa neblina que se observa en el horizonte, donde el cielo y el mar se unen en Japón. La bandera japonesa luce con orgullo como detalle final en la parte posterior del cuello.

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  • Japan Away kit WC 26adidas

    Japón I (visitante)

    Inspirada en «Colours Beyond the Horizon», la equipación visitante de Japón cobra vida a través de un diseño de rayas con 12 colores distintos que representan la unidad y el vínculo de la nación, tanto dentro como fuera del campo. Sobre un fondo blanco roto, 11 líneas verticales difuminadas recorren la camiseta creando un efecto similar a la lluvia, simbolizando a cada uno de los 11 jugadores sobre el terreno de juego, mientras que una llamativa franja central toma el color del sol rojo de la bandera nacional para representar el corazón del equipo: su afición. La bandera japonesa aparece estampada en la parte posterior del cuello como símbolo de orgullo nacional e identidad colectiva. 

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  • Mexico Home WC 2026 Kit adidas

    México I Inicio

    La tradición y el futuro se unen en la nueva camiseta local de México. Esta camiseta representa la energía y el orgullo que unirán a generaciones de aficionados durante la próxima Copa Mundial de la FIFA. Rinde homenaje al apoyo inquebrantable de una nación que vive y respira fútbol, donde cada momento compartido refleja el corazón de México. En la parte posterior del cuello, la frase «SOMOS MÉXICO» aparece como símbolo de la unidad y la pasión que definen el espíritu mexicano.

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  • Mexico Away kit WC 26adidas

    México I (visitante)

    Inspirada en la rica historia de México, la camiseta de visitante presenta un estampado gris que cubre toda la superficie sobre un fondo blanco, inspirado en los motivos conocidos como «grecas» que se encuentran en la arquitectura y el arte tradicionales. El motivo recurrente que cubre toda la superficie muestra un patrón repetitivo de escaleras abstractas, en referencia a las fachadas escalonadas que suelen caracterizar a los edificios tradicionales mexicanos. La frase «SOMOS MÉXICO» está inscrita en la parte posterior del cuello y simboliza la unidad y la pasión que definen el espíritu mexicano de cara a la celebración de su tercera Copa Mundial de la FIFA, todo un récord. 

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  • Morocco WC 26 home kitPUMA

    Marruecos I Inicio

    Un rojo intenso y imponente marca la pauta de la equipación local de Marruecos, con detalles en verde y motivos tradicionales en el cuello y las mangas que beben directamente de la herencia marroquí. Limpia, segura de sí misma y llena de ambición.

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    Marruecos I (visitante)

    Los intrincados detalles caracterizan la equipación visitante. La base blanca está adornada con sutiles motivos geométricos inspirados en los azulejos y la arquitectura tradicionales marroquíes: delicados, superpuestos y cargados de significado cultural. Los toques de rojo y verde aportan contraste, equilibrando la elegancia con la fortaleza. 

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  • Netherlands WC 26 Home Nike

    Países Bajos I Inicio

    La equipación local de los Países Bajos reinterpreta el emblemático color naranja (Oranje) a través de su realce, más que de una reinvención. Diseñada para verse desde la distancia, la equipación ofrece la expresión más vibrante del naranja holandés hasta la fecha. Un innovador escudo de la federación con efecto lenticular aporta movimiento y tridimensionalidad, cambiando de aspecto a medida que los jugadores se mueven por el campo. La equipación local es inconfundible, enérgica y orgullosamente holandesa.

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    Países Bajos I (visitante)

    La equipación visitante recupera el histórico diseño totalmente blanco de la selección de los Países Bajos. Inspirada en degradados microscópicos, una línea naranja que se difumina horizontalmente recorre la equipación, simbolizando la experimentación y la precisión. El escudo lenticular, de gran tamaño y centrado, refuerza la innovación como parte de la identidad. Las líneas limpias y el equilibrio geométrico reflejan los principios del diseño holandés, al tiempo que apuntan hacia un futuro progresista.

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  • Nigeria WC 26 home kit Nike

    Nigeria I Inicio

    La equipación local de Nigeria ofrece una interpretación moderna de la identidad más reconocible del país. Basado en el clásico verde nacional, el diseño incorpora paneles laterales inspirados en una armadura que evocan fuerza, preparación y espíritu competitivo. Los elementos tradicionales refinados se integran en una silueta elegante y dinámica, que refuerza la imagen de un equipo que juega con velocidad, determinación y convicción. La equipación local rinde homenaje a las raíces de Nigeria al tiempo que transmite confianza, progreso y disposición para la batalla.

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    Nigeria I (visitante)

    La equipación visitante apuesta por la expresión y la energía juvenil. Inspirado en los llamativos gráficos de las motos de motocross, el diseño presenta un estampado de llamas que recorre toda la prenda y pasa del verde tradicional al Volt. Este degradado realza el movimiento, la intensidad y la innovación, reflejando cómo la próxima generación de Nigeria da forma a la cultura, el estilo y la relevancia mundial. La equipación visitante es audaz y expresiva, y se erige como una declaración visual de impulso y ambición.

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  • Northern Ireland Home WC 2026 Kit adidas

    Irlanda del Norte I Inicio

    La camiseta local de Irlanda del Norte presenta un fondo en tonos verde azulado y verde, realzado por un diseño abstracto inspirado en las líneas dinámicas de la arquitectura del país, que conecta a aficionados y jugadores con el corazón de la nación. 

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  • Northern Ireland Away kit WC 26adidas

    Irlanda del Norte I (visitante)

    Inspirada en el apoyo incondicional de la afición, la camiseta visitante en color blanco nube está adornada con líneas en verde menta que recorren la parte delantera en diagonal, una combinación de colores muy apreciada por los aficionados. El número 12 aparece grabado en números romanos en la parte posterior del cuello, como un homenaje adicional al apoyo que el equipo recibe de los espectadores en las gradas. 

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  • Norway WC 26 home kitNike

    Noruega I Inicio

    La equipación local se basa en la emblemática identidad totalmente roja de Noruega, al tiempo que se inspira directamente en la bandera nacional. Entre las rayas azules se integra un motivo gráfico en tonos similares, de estilo Urnes e inspirado en la herencia vikinga, que une el simbolismo ancestral con el rendimiento moderno. Esta equipación refleja momentos de orgullo nacional y fe colectiva, rindiendo homenaje al pasado de Noruega al tiempo que refuerza su creciente presencia en la escena mundial.

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  • Norway WC 26 Away kitNike

    Noruega I (visitante)

    La equipación visitante supone la primera equipación nacional de Noruega totalmente negra. Inspirada en los berserkers vikingos —guerreros de primera línea conocidos por su intensidad explosiva—, el diseño marca el inicio de una nueva era en el fútbol noruego. Minimalista y contundente en su ejecución, la equipación visitante transmite confianza a través de la sobriedad, utilizando los tonos oscuros y el acabado del tejido para transmitir fuerza.

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  • Peru Home WC 2026 Kit adidas

    Perú I Inicio

    Inspirada en los tres elementos topográficos de Perú —la costa, el altiplano y la selva tropical—, una banda roja destaca con orgullo como estampado gráfico integral sobre el fondo blanco de la camiseta local de Perú. El estampado se ha creado a partir de dibujos lineales abstractos que representan símbolos de cada paisaje, como un pingüino para la costa y una hoja de bosque para la selva tropical. En la parte trasera del cuello, la inscripción «PERÚ» se ha diseñado con un estilo tipográfico gráfico similar.

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  • Peru Away kit WC 26adidas

    Perú I (visitante)

    En homenaje a la vibrante cultura del diseño «Chicha» de Perú, que suele aparecer en carteles y obras de arte de colores tradicionales, la camiseta visitante presenta un fondo negro adornado con el escudo de tres hojas y tres rayas en el hombro en colores fluorescentes: magenta, amarillo solar y naranja solar. Una etiqueta con la palabra «Perú» en la parte posterior del cuello luce esos mismos colores inspirados en la «Chicha», lo que da unidad al diseño.

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  • Poland WC 26 home kitNike

    Polonia I Inicio

    La equipación local da vida a la leyenda del Lech desde una perspectiva moderna y expresiva. Inspirado en el águila blanca, el diseño plasma las plumas del ave en un lenguaje gráfico que fluye a lo largo de las mangas y los pantalones cortos. Combinado con motivos de rayos y nubes, el estampado evoca el momento de revelación que define el mito, elevando un símbolo nacional a una textura diseñada, más allá de una simple representación literal. Acentuada con detalles en rojo, la equipación local resulta atrevida, atemporal e inconfundiblemente polaca. 

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  • Poland WC 26 Away kitNike

    Polonia I (visitante)

    La equipación visitante se inspira en la tradición histórica de Polonia de invertir los colores de su equipación local. Mientras que las equipaciones visitantes anteriores solían combinar el rojo «Sport Red» con el blanco, esta versión introduce el «Noble Red», un tono más intenso y refinado. Este tono más oscuro confiere a la equipación una presencia más imponente y decidida, que transmite fuerza y confianza. Diseñada para convertirse en un clásico del futuro, la equipación visitante reinterpreta la tradición a través de una expresión visual más nítida e intimidante.

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  • Portugal PUMA WC 26 kit PUMA

    Portugal I Inicio

    La equipación local de Portugal está diseñada para canalizar la fuerza del océano y la pasión que impulsa a la nación en la escena mundial. La emblemática base roja se complementa con detalles inspirados en las olas y toques de color verde, un guiño visual a las raíces marítimas del país y a su espíritu inquebrantable y valiente. Los ribetes verdes y dorados refuerzan los colores nacionales, mientras que el emblemático escudo portugués afianza el diseño en la tradición. Atrevida, elegante y pensada para los grandes escenarios.

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  • Portugal WC 26 away kitPUMA

    Portugal I (visitante)

    El espíritu marítimo de Portugal cobra vida en la equipación visitante. Sobre un fondo blanco se extienden amplios motivos ondulados en color verde azulado que evocan la profunda conexión del país con el mar y su historia de exploración. Fluida, dinámica y moderna.

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  • Qatar Home WC 2026 Kit adidas

    Qatar I Inicio

    Diseñada para rendir homenaje a la línea en zigzag que separa las secciones blanca y granate de la bandera nacional de Catar, la equipación local granate de Catar está adornada con una serie de líneas dentadas más oscuras que recorren el centro de la camiseta, con la palabra «Catar» en árabe incorporada como detalle final en la parte posterior del cuello. 

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  • Qatar Away kit WC 26adidas

    Qatar I (visitante)

    Un diseño abstracto en tonos grises con forma de ola preside la camiseta de visitante de Catar. Inspirado en las dunas del desierto, el estampado retoma la geometría y las formas que caracterizan este impresionante paisaje. La palabra «Catar» aparece grabada en árabe en la parte posterior del cuello, como símbolo del orgullo nacional y la unidad.

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  • Saudi Arabia Home WC 2026 Kit adidas

    Arabia Saudí I Inicio

    La equipación local de Arabia Saudí presenta un exclusivo estampado integral en tonos morados y verde oscuro, inspirado en las puertas elaboradamente decoradas que se encuentran en el país y con detalles vivos tomados de los campos de lavanda de la región. Sobre un fondo verde intenso, este llamativo diseño también se inspira en los símbolos más queridos del país —el halcón y la palmera—, combinados con motivos geométricos para crear una estética moderna.

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  • Saudi Arabia Away kit WC 26adidas

    Arabia Saudí I (visitante)

    La equipación visitante de Arabia Saudí presenta un patrón de tejido exclusivo, habitual en diversas prendas tradicionales, sobre un fondo blanco nacarado, lo que captura la esencia vibrante de la moda saudí. El logotipo y el escudo lucen detalles en oro real, mientras que el cuello y el número se resaltan sutilmente con el verde intenso de la nación. El emblema de Arabia Saudí, que representa una palmera y dos espadas cruzadas, aparece estampado en la espalda como un guiño a su patrimonio e identidad.

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  • Scotland Home WC 2026 Kit adidas

    Escocia I Inicio

    En la camiseta local de Escocia, la tradicional cruz de San Andrés, presente en la bandera escocesa, ocupa un lugar destacado como motivo repetido en azul oscuro sobre el azul característico de la camiseta local. El motivo de la cruz de San Andrés también aparece en la parte posterior del cuello como detalle final.

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  • Scotland Away kit WC 26adidas

    Escocia I (visitante)

    La camiseta visitante recupera los tonos rojo escarlata, en un guiño a la historia de algunas de las equipaciones clásicas de Escocia. Salpicada de finas rayas verticales moradas, ofrece una versión elegante y contemporánea de un diseño atemporal. Un cardo morado y verde, la flor nacional de Escocia que simboliza la resiliencia, adorna la parte posterior del cuello como un sutil detalle final.

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  • Senegal WC 26 home kitPUMA

    Senegal I Inicio

    La elegancia se une al orgullo cultural en la equipación local de Senegal. Sobre una base blanca se superponen intrincados motivos tonales inspirados en los tejidos y símbolos tradicionales, lo que aporta profundidad y textura. Los sutiles toques de verde, amarillo y rojo vinculan el diseño con la bandera nacional, creando una estética refinada y decidida.

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  • Senegal WC 26 away kitPUMA

    Senegal I (visitante)

    La equipación visitante apuesta por un color llamativo y sin complejos. El cuerpo en verde azulado intenso presenta una textura con motivos fluidos y orgánicos que sugieren movimiento y energía natural. Los ribetes amarillos y rojos realzan el diseño, dando como resultado una expresión vibrante y festiva del espíritu alegre del fútbol senegalés.

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  • SA 2026 kitadidas

    Sudáfrica I Inicio

    La camiseta local de Sudáfrica para 2026 conserva la inconfundible base amarilla con ribetes verdes, una paleta de colores sinónimo del orgullo nacional. Los detalles mejorados y la confección refinada modernizan la silueta, dando como resultado una camiseta de alto rendimiento diseñada para satisfacer las exigencias del fútbol mundial actual.

    Cabe destacar que el diseño actualizado rinde homenaje a las 12 lenguas oficiales de Sudáfrica, un poderoso reflejo de la diversidad, la unidad y el amor compartido por el fútbol de la nación. Los sutiles elementos gráficos tejidos en el tejido simbolizan las muchas voces que se alzan al unísono en los estadios de todo el país y de todo el mundo. 

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  • South Africa Away kit WC 26adidas

    Sudáfrica I (visitante)

    La camiseta de visitante destaca con los emblemáticos colores verde y dorado de Sudáfrica, una combinación profundamente arraigada en su identidad deportiva. Combinando tradición y sofisticación, el verde tradicional constituye la base, con detalles en blanco y dorado en el cuello, un homenaje al prestigio y la evolución del fútbol en el país. Los detalles en dorado y blanco adornan los puños y los logotipos, reflejando una elegancia atemporal, al tiempo que encarnan la ambición de la nación de brillar en el mayor escenario del fútbol.

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  • South Korea WC 26 home kitNike

    Corea del Sur I Inicio

    La equipación local gira en torno a una atrevida reinterpretación del tigre blanco, un símbolo nacional atemporal de fuerza y protección. El tejido incorpora un llamativo estampado de camuflaje con motivos de tigre, creando un efecto visual dinámico que se siente a la vez arraigado en la tradición y claramente moderno. La tipografía personalizada fusiona la caligrafía tradicional coreana con elementos de diseño occidentales, reforzando la fusión entre el pasado y el presente. La equipación local expresa la identidad de Corea a través de una agresividad controlada y una confianza visual, capturando el espíritu de un equipo creado para sorprender.

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  • South Korea WC 26 away kitNike

    Corea del Sur I (visitante)

    La equipación visitante prolonga la narrativa de «Ambush» a través de una expresión de inspiración floral que refleja la pasión y el impulso de Corea. El diseño florece con intensidad, capturando el movimiento, la emoción y la energía colectiva a medida que se acumula y se libera. Sobre un fondo en tono «Bold Violet», la ejecución gráfica equilibra la elegancia con la fuerza, reflejando la capacidad de Corea para combinar belleza y agresividad en la competición. La equipación visitante transmite expresividad y confianza: una identidad alternativa que amplifica el orgullo cultural al tiempo que mantiene una marcada ventaja competitiva.

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  • Spain Home WC 2026 Kit adidas

    España I Inicio

    La equipación local de España para el Mundial de 2026 presenta un diseño limpio con rayas finas, en el que el fondo rojo se ve realzado por líneas verticales amarillas repetidas que se inspiran en la bandera y el escudo nacionales. Los jugadores llevarán consigo el espíritu de la nación con la palabra «ESPAÑA» escrita en la parte trasera del cuello de la camiseta. 

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  • Spain Africa Away kit WC 26adidas

    España I (fuera de casa)

    El diseño de la camiseta de visitante de la selección española se inspira en la ilustre historia literaria del país. Un intrincado estampado integral en color pirita, inspirado en los dibujos y gráficos que se encuentran en libros y manuscritos clásicos, resalta sobre una base en tono blanco roto que refleja el color de una página. Las mangas y el cuello presentan detalles en dorado y burdeos, mientras que la palabra «ESPAÑA» aparece grabada en la parte posterior del cuello, con la distintiva letra Ñ que rinde homenaje a la lengua española y a su patrimonio cultural.

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  • Sweden Home WC 2026 Kit adidas

    Suecia I Inicio

    Los colores tradicionales amarillo y azul, asociados a la camiseta local de Suecia, reciben un toque moderno para rendir homenaje a la década de los 70 del país. El diseño presenta un estampado tonal integrado en el tejido, inspirado en los populares bordados florales que solían encontrarse en los vaqueros y en los trajes folclóricos tradicionales suecos de la época. Esta camiseta, impregnada de nostalgia, permite a los aficionados celebrar su herencia con una estética fresca, pero a la vez familiar, que se completa con una tipografía moderna en la parte posterior del cuello en la que se lee «Sverige» —o Suecia en español—.

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  • Sweden Away kit WC 26adidas

    Suecia I (visitante)

    Inspirándose en los estampados y la estética de los años 70, tres tonos diferentes de azul se combinan en la camiseta de visitante de Suecia para crear un llamativo diseño gráfico que cubre toda la prenda, en homenaje al rico patrimonio cultural del país. Con una tipografía moderna en la parte posterior del cuello que reza «Sverige» —o «Suecia» en español—, esta influencia retro, combinada con un toque contemporáneo, confiere al diseño un aspecto renovado para los aficionados de hoy en día. 

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  • Switzerland 2026 home kit PUMA

    Suiza I Inicio

    El diseño de la equipación de Suiza para 2026 mantiene el característico rojo intenso del país, realzado con detalles gráficos en blanco y llamativos motivos en forma de chevrón que hacen referencia a la precisión y la tradición suizas. La precisión y la claridad definen la equipación local de Suiza. El llamativo rojo del cuerpo se presenta limpio y seguro, dejando que el color nacional hable por sí mismo con un mínimo de adornos. Los detalles en blanco aportan un contraste nítido, mientras que la cruz suiza luce con orgullo en el pecho. Sin florituras, solo determinación. Pura eficiencia suiza sobre el terreno de juego.

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  • Switzerland WC 26 away kitPUMA

    Suiza I Fuera de casa

    La equipación visitante refleja un lado más ligero y expresivo de la identidad suiza. La base, en un verde suave casi neón, presenta una textura con motivos topográficos abstractos que hacen referencia a los Alpes y al terreno montañoso de Suiza. Los detalles en negro aportan equilibrio visual, dando lugar a un diseño fresco, moderno y vanguardista.

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  • Türkiye WC 26 home kit Nike

    Turquía I Inicio

    La equipación local marca el inicio de una nueva era con su cambio a un fondo rojo «Sport», al tiempo que conserva la emblemática banda del pecho con un diseño más sutil y moderno. Dentro de la banda, un llamativo motivo gráfico inspirado en el arte del ebru aporta textura y movimiento, haciendo referencia a la artesanía y el arte que caracterizan el patrimonio cultural turco. El cuello híbrido combina elementos del cuello redondo y del cuello en V, mientras que la bandera turca ocupa un lugar destacado en el centro del pecho. Tradicionalmente enmarcada en un círculo, la bandera se presenta ahora en forma rectangular, en consonancia con las líneas de diseño nítidas y angulares de la camiseta, lo que aporta una geometría más limpia y contemporánea a un símbolo nacional.

    Las equipaciones de Turquíaya están disponiblesen NikeShop

  • Türkiye WC 26 away kit Nike

    Turquía I Fuera de casa

    La equipación visitante vuelve a tener una base blanca, recuperando el clásico estilo de la selección turca y manteniendo la tradicional franja roja en el pecho como elemento distintivo. El motivo gráfico «Ebru» vuelve a aparecer en la franja, actuando como nexo visual entre la equipación local y la visitante y reforzando la coherencia de la colección. Los paneles laterales rojos y una banda roja en los calcetines completan la equipación visitante, creando una expresión equilibrada de tradición e innovación: colores tradicionales, detalles modernos y una referencia artesanal unificadora en ambas ediciones.

    Las equipaciones de la selección de Turquíaya estándisponibles en NikeShop.

  • Ukraine Home WC 2026 Kit adidas

    Ucrania I Inicio

    La camiseta de local de Ucrania rinde homenaje al rico patrimonio y las tradiciones del país. La equipación tradicional, en tonos amarillo brillante y azul, incorpora un sutil motivo repetitivo integrado en la camiseta en un tono amarillo más oscuro, cuyo diseño se inspira en las formas y elementos del escudo de armas de Ucrania. La inscripción «Україна» —que significa «Ucrania» en ucraniano— en la parte posterior del cuello completa el diseño.

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  • Ukraine Away kit WC 26adidas

    Ucrania I (visitante)

    Inspirada en el diseño ucraniano contemporáneo, la camiseta de visitante presenta una llamativa reinterpretación de elementos y símbolos culturales tradicionales, creando una audaz fusión entre tradición e innovación. El gráfico ocupa con orgullo la parte superior del pecho en una combinación de colores de tinta misteriosa sobre un fondo azul, fusionando una estética vintage con influencias contemporáneas del streetwear. En un amarillo vibrante, la palabra «Ykpaïha», que significa «Ucrania», aparece inscrita en la parte posterior del cuello.

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  • Uruguay WC 26 home kit Nike

    Uruguay I Inicio

    La equipación local encarna la esencia pura del fútbol uruguayo. Con un diseño que combina lo moderno y lo clásico, la equipación presenta una versión depurada del emblemático azul cielo de Uruguay, combinada con detalles en azul marino que refuerzan la claridad y la confianza. La sencillez del diseño refleja la identidad del equipo: honesto, disciplinado e impulsado por el esfuerzo colectivo.

    Las equipaciones de Uruguayya están disponiblesen NikeShop

  • Uruguay WC 26 home kit Nike

    Uruguay I (visitante)

    La equipación visitante presenta una expresión más rompedora del espíritu de lucha de Uruguay. Un llamativo estampado de alas se extiende por el pecho, simbolizando el ascenso, la ambición y la búsqueda incansable de la victoria. Este lenguaje visual rinde homenaje a los logros históricos de Uruguay, incluido su papel en los primeros momentos del fútbol a nivel mundial, al tiempo que replantea ese legado desde una perspectiva más nítida y agresiva. La equipación visitante representa a Uruguay en su faceta más desafiante: compacta, intrépida e inquebrantable. 

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  • USA WC 26 home kitNike

    EE. UU. Inicio

    La equipación local se inspira en el ADN del fútbol estadounidense, reinterpretando la bandera de barras y estrellas desde una perspectiva moderna y dinámica. Las barras distorsionadas y los efectos degradados evocan la bandera en movimiento, simbolizando una nación forjada por la diversidad de sus comunidades, sus paisajes y su amor por el fútbol.

    La iconografía nacional se traduce en una textura diseñada, en lugar de gráficos literales, creando una equipación local que transmite un orgullo americano al tiempo que transmite confianza y dinamismo. La equipación incluye un diseño inconfundible que se puede ver en cualquier aficionado en las gradas, mientras se mueve con audacia por el campo.

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  • USA WC 26 away kitNike

    EE. UU. I (visitante)

    La equipación visitante está concebida como un futuro clásico: una propuesta limpia e icónica diseñada para resistir el paso del tiempo. Basada en una paleta de tonos Dark Obsidian, la equipación presenta un patrón de punto en forma de cuadrícula y estrellas, sutilmente entretejido en el tejido, que desplaza el foco de las rayas a las estrellas como símbolo definitorio. Minimalista, elegante y orientada al estilo de vida, la equipación visitante combina rendimiento y comodidad, reflejando a una generación que expresa su identidad tanto dentro como fuera del campo. Representa una confianza más discreta que no necesita volumen para dejar huella.

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  • Venezuela Home WC 2026 Kit adidas

    Venezuela I Inicio

    El rojo burdeos de la equipación local de Venezuela cobra vida con un estampado abstracto que cubre toda la prenda, inspirado en las formas y la topografía de las montañas Tepui. En la parte trasera del cuello, una inscripción en dorado reza «LA VINOTINTO», el nombre oficial de la federación. 

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  • Venezuela Away kit WC 26adidas

    Venezuela I (visitante)

    En homenaje a la historia de la federación, la impecable camiseta blanca de visitante destaca por sus característicos detalles en amarillo, rojo y azul, que se repiten desde las tres rayas hasta los logotipos y el escudo del equipo. El escudo lleva la palabra «VENEZUELA» en letras mayúsculas en la parte izquierda del pecho, con un diseño que recuerda al escudo utilizado entre 1961 y 1967. Los detalles dorados en los puños y el número aportan un toque refinado y sofisticado, rematado con la inscripción «LA VINOTINTO» en la parte posterior del cuello, el nombre oficial de la federación.

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  • Wales Home WC 2026 Kit adidas

    Gales I Inicio

    La base roja, sinónimo de la equipación local de Gales, se reinventa con la incorporación de un diseño de rayas horizontales en tonos verde oscuro, rojo y blanco, con la traducción oficial al galés del nombre del país, «CYMRU», ligeramente visible en la raya verde central. Esto vuelve a aparecer junto al lema del equipo —«Gorau Chwarae Cyd Chwarae», que se traduce como «El mejor juego es el juego en equipo»— en la parte posterior del cuello.

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  • Wales Away kit WC 26adidas

    Gales I (visitante)

    La equipación visitante de Gales, que rinde homenaje a la identidad y el patrimonio del país, presenta un fondo color crema salpicado de interpretaciones gráficas abstractas del dragón galés, en tonos rojos apagados, que adornan la parte delantera de la camiseta. La palabra «CYMRU» aparece junto al lema del equipo —«Gorau Chwarae Cyd Chwarae»— en la parte posterior del cuello.

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