El Manchester United y adidas han presentado oficialmente la nueva equipación local del club para la temporada 2026-27, con un diseño clásico inspirado en las emblemáticas camisetas del United de los años 70.
La nueva camiseta combina elementos retro con tecnología de rendimiento moderna e incorpora el regreso del cuello tipo polo, detalles a rayas y sutiles referencias al histórico triunfo del United en la Copa nacional de 1977.
GOAL repasa todo lo que hay que saber sobre las nuevas equipaciones del Manchester United para la temporada 2026-27, incluidas las fechas de lanzamiento, el precio, la inspiración del diseño y dónde pueden comprarlas los aficionados.