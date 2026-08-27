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Liverpool 2026/27 home kit 2adidas
Renuka Odedra
Traducido por

Equipaciones del Liverpool para 2026-27: nuevas camisetas de local, visitante, tercera y de portero, fechas de lanzamiento, filtraciones y precios

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Liverpool FC Women

Todo lo que necesitas saber sobre las nuevas equipaciones del Liverpool para la temporada 2026-27.

El Liverpool ha presentado oficialmente sus equipaciones de local y visitante para la temporada 2026-27 tras su reencuentro con adidas. La nueva camiseta de local recupera las emblemáticas tres franjas en Anfield, mientras que la equipación de visitante se inspira en camisetas memorables de mediados de la década de 1980, con un diseño blanco de líneas sencillas y detalles rojos y grises.

GOAL repasa todo lo que necesitas saber sobre las nuevas equipaciones del Liverpool para la temporada 2026-27, incluidas las fechas de lanzamiento, el precio, la inspiración de sus diseños y dónde pueden comprarlas los aficionados.

  • Liverpool 2026-27 home kitadidas

    Equipación local del Liverpool para la temporada 2026-27: fecha de lanzamiento y precio

    La nueva primera equipación adidas del Liverpool para la temporada 2026-27 se presentó oficialmente el 19 de mayo de 2026.

    Inspirada en la clásica camiseta adidas que el Liverpool FC lució en casa entre 1989 y 1991, reconocible al instante por su dinámico patrón geométrico, la nueva equipación rememora una etapa de éxitos para el club, en la que el equipo de Kenny Dalglish conquistó el título de liga de la temporada 1989/90. El nuevo diseño celebra un periodo decisivo en la historia del club. Su base de rojo intenso incorpora un estampado contemporáneo que cubre toda la camiseta, evoca directamente la estética del modelo original de finales de los 80 y le da un acabado más definido y moderno.

    Los detalles blancos del logotipo de adidas, el escudo del club y los ribetes refuerzan la estética clásica, mientras que el estampado, reinterpretado y presente en toda la camiseta, transmite la energía y la actitud de la cultura futbolística de los 80.

  • Liverpool FC away kitLiverpool FC

    Segunda equipación del Liverpool para la temporada 2026-27: fecha de lanzamiento y precio

    adidas ha presentado oficialmente la segunda equipación del Liverpool para la temporada 2026-27, inspirada en las icónicas camisetas que el club lució a domicilio a mediados de la década de 1980.

    Sobre una base blanca, la camiseta incorpora detalles rojos y grises. El regreso del logotipo Trefoil de adidas, junto a un escudo histórico con el Liver bird, mantiene la estética retro introducida con la nueva colaboración con adidas.

    Un discreto motivo tejido en la tela se inspira en antiguas entradas para partidos disputados en Anfield y rinde homenaje a generaciones de aficionados del Liverpool.

  • Liverpool 26-27 third kit adidas

    Tercera equipación del Liverpool para la temporada 2026-27: fecha de lanzamiento y precio

    La tercera equipación del Liverpool para la temporada 2026-27 presenta un diseño atrevido, inspirado en la rica historia europea del club y en algunas de las noches más memorables de Anfield. La camiseta combina una estética negra de líneas depuradas con detalles metalizados e innovaciones técnicas para rendir homenaje al ambiente único que crea la afición del Liverpool bajo los focos en los partidos europeos.

    Sobre una base negra de líneas depuradas, la camiseta combina tonos negros profundos con detalles granates y toques de plata mate. La paleta oscura le confiere un aspecto sofisticado y contemporáneo, al tiempo que evoca el ambiente de los partidos nocturnos bajo los focos del estadio.

    Uno de los elementos más destacados del diseño es su sutil estampado técnico, que recorre toda la camiseta y aporta textura y movimiento. Inspirado en la energía colectiva y el impacto visual de la afición del Liverpool durante los partidos europeos, el motivo gráfico rinde homenaje a los seguidores cuyas voces y presencia han contribuido a definir algunas de las grandes noches del club.

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