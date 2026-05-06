La espera ha terminado. El Celtic FC ha presentado oficialmente su primera equipación para la temporada 2026-27. Adidas se ha inspirado en uno de los mejores equipos de la historia del club: los legendarios Leones de Lisboa, que conquistaron la Copa de Europa en la histórica campaña 1966-67. La nueva camiseta combina la identidad icónica del Celtic con tecnología moderna aplicada al rendimiento.
Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber sobre la primera equipación del Celtic para la temporada 2026-27, incluidos la fecha de lanzamiento, el precio, las filtraciones y los detalles de su diseño.