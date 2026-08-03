Adidas y el Arsenal han presentado oficialmente la nueva primera equipación del club para la temporada 2026-27, que rinde homenaje a un hito importante en la historia del Arsenal. La camiseta conmemora los 20 años del traslado del club al Emirates Stadium y combina su identidad tradicional con elementos de diseño inspirados en su actual estadio.

La campaña de lanzamiento sitúa a los aficionados en el centro y destaca el vínculo entre los jugadores del Arsenal y sus seguidores de todo el mundo. El vídeo que la acompaña reúne a estrellas como Martin Ødegaard y Alessia Russo con aficionados del norte de Londres y de otros lugares para recordar los momentos que han compartido en el Emirates Stadium durante las dos últimas décadas.

La nueva camiseta de local del Arsenal, diseñada por Adidas, conserva los emblemáticos colores rojo y blanco del club e incorpora detalles sutiles relacionados con la arquitectura y el ambiente del estadio. El equipo la lucirá durante la temporada 2026-27, en la que el conjunto de Mikel Arteta buscará volver a luchar por títulos importantes.

GOAL repasa todo lo que necesitas saber sobre las nuevas equipaciones del Arsenal para la temporada 2026-27, incluidas las fechas de lanzamiento, el precio, la inspiración del diseño y dónde pueden comprarlas los aficionados.

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