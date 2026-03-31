Equipaciones de Uruguay para la Copa Mundial de la FIFA 2026: local, visitante, fechas de lanzamiento y precios

Ya están aquí las equipaciones de Uruguay para el Mundial de 2026: el clásico azul cielo se combina con nuevos y atrevidos estampados.

Inspiradas en el concepto de la «garra charrúa», una identidad futbolística profundamente arraigada que se define por el coraje, la resiliencia y una voluntad inquebrantable de competir, las equipaciones de Uruguay ya están aquí para la Copa del Mundo de la FIFA 2026. La colección refleja una nación que juega con corazón, integridad y un implacable sentido del orgullo.

Estos diseños rinden homenaje a la legendaria historia de Uruguay al tiempo que refuerzan la intensidad emocional que siempre ha definido a la Celeste, donde el esfuerzo, el sacrificio y la fe tienen tanto peso como la habilidad.

Aquí tienes todo lo que necesitas saber sobre las equipaciones de Uruguay para la Copa del Mundo de 2026, incluidos los detalles del diseño, las fechas de lanzamiento y los precios.

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