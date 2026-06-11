Equipaciones de Sudáfrica para el Mundial de la FIFA 2026: local, visitante, fechas de lanzamiento y precios

La colaboración de Sudáfrica con adidas, que comenzará en 2026, arranca con una nueva equipación local para los Bafana Bafana y las Banyana Banyana. El diseño es una audaz evolución del clásico que refleja el espíritu del fútbol sudafricano.

La camiseta de local para 2026/27 mantiene la base amarilla con ribetes verdes, símbolos de orgullo nacional. Detalles mejorados y una confección más refinada modernizan su silueta, creando un uniforme de alto rendimiento listo para el fútbol actual.

El diseño rinde homenaje a las 12 lenguas oficiales del país, simbolizando la diversidad y la unidad nacional. La réplica de adulto cuesta unas 85 libras, la versión auténtica 120 libras y la infantil alrededor de 60 libras, según el distribuidor.