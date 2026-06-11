Equipaciones de Sudáfrica para el Mundial de la FIFA 2026: local, visitante, fechas de lanzamiento y precios

Tras 16 años fuera, Sudáfrica regresa a la Copa del Mundo de la FIFA 2026 y, con ello, llega la ilusión por la nueva equipación. La selección inicia una alianza con adidas a partir de 2026. Inspirada en la mítica camiseta de 2010, la equipación local representa el orgullo de un momento clave para el fútbol sudafricano y avanza con confianza hacia una nueva era.
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