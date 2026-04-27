Equipaciones de Nueva Zelanda para la Copa Mundial de la FIFA 2026: local, visitante, fechas de lanzamiento y precios

Puma ha presentado las equipaciones de Nueva Zelanda para la Copa Mundial de la FIFA 2026. Los «All Whites» lucirán diseños que combinan la cultura, la identidad y el paisaje de Aotearoa.

Combinan el clásico helecho plateado con nuevos detalles inspirados en la cultura maorí, reflejando tradición y modernidad.

A continuación, todo lo que necesitas saber sobre las equipaciones local y visitante de Nueva Zelanda para la Copa del Mundo de 2026.

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