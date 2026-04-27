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New Zealand 2026 kitsPuma
Angelica Daujotas

Traducido por

Equipaciones de Nueva Zelanda para la Copa Mundial de la FIFA 2026: local, visitante, fechas de lanzamiento y precios

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Puma presenta las llamativas equipaciones de Nueva Zelanda, inspiradas en la tierra, el viento y la identidad.

Puma ha presentado las equipaciones de Nueva Zelanda para la Copa Mundial de la FIFA 2026. Los «All Whites» lucirán diseños que combinan la cultura, la identidad y el paisaje de Aotearoa.

Combinan el clásico helecho plateado con nuevos detalles inspirados en la cultura maorí, reflejando tradición y modernidad.

A continuación, todo lo que necesitas saber sobre las equipaciones local y visitante de Nueva Zelanda para la Copa del Mundo de 2026.

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Tienda: Equipaciones de Nueva Zelanda para la Copa del Mundo de la FIFA 2026

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    Equipación local de Nueva Zelanda

    La equipación local de Nueva Zelanda para 2026 se inspira en la identidad del país y presenta un diseño de helechos plateados que cubre toda la prenda.

    La camiseta es mayormente negra, fiel a la paradoja de los «All Whites», con un patrón tonal en frente y espalda que aporta profundidad y textura.

    El diseño, inspirado en la naturaleza y el símbolo nacional, refuerza el vínculo con el paisaje y el patrimonio de Aotearoa. Detalles en blanco resaltan el logotipo y el escudo de Puma, y la palabra «Aotearoa» aparece en la nuca como un sutil homenaje a la identidad nacional.

    Las equipaciones se presentaron en marzo de 2026, dentro del lanzamiento global de Puma previo al torneo.


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    Equipación visitante de Nueva Zelanda

    La equipación visitante es más expresiva, con tonos claros y una fuerte inspiración cultural.

    La camiseta es blanca con un estampado de remolinos que representa a Ngā Hau e Whā —los cuatro vientos de Nueva Zelanda—. El diseño sugiere movimiento, aire y conexión con la tierra.

    Los detalles en negro se ven en el escudo, el logotipo y los paneles laterales, mientras que «Aotearoa» vuelve a aparecer en la parte trasera del cuello, vinculando el diseño con la identidad nacional.

    Es una equipación más conceptual que la local y aporta una identidad visual distintiva para la escena internacional.