Equipaciones de México para la Copa Mundial de la FIFA 2026: local, visitante, fechas de lanzamiento y precios

México afrontará la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se celebrará en su propio país, con una equipación que conecta con sus raíces y mira al futuro.

Diseñada por adidas, la camiseta local muestra orgullo nacional con motivos prehispánicos y un corte moderno de alto rendimiento. Para los aficionados es más que una camiseta: es un símbolo de unidad, tradición y pasión por el fútbol.

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La equipación visitante aún no se ha presentado, pero las filtraciones sugieren un diseño atrevido que combinará nostalgia y modernidad.

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