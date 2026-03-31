Equipaciones de la selección de los Países Bajos para la Copa Mundial de la FIFA 2026: local, visitante, fechas de lanzamiento y precios

Ya están disponibles las equipaciones de la selección holandesa para el Mundial de 2026, que rinden homenaje al impacto que el fútbol holandés ha tenido en este deporte.

El color naranja en un Mundial siempre evoca a los Países Bajos, y Nike ha lanzado nuevas equipaciones local y visitante para la selección. Inspirada en una cultura nacional de experimentación e innovación, la colección refleja la creencia holandesa de que el fútbol, desde el «fútbol total» hasta las tácticas modernas, ha sido remodelado por la influencia holandesa a través de ideas más que de escala.

El lenguaje de diseño celebra la claridad, el equilibrio y el progreso, representando a una federación definida por la curiosidad, la creatividad y la visión de futuro.

Aquí tienes todo lo que necesitas saber sobre las equipaciones de Holanda para el Mundial de 2026, incluidos los detalles de diseño, las fechas de lanzamiento y los precios.

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Tienda: Equipaciones de la selección de Países Bajos para la Copa Mundial de la FIFA 2026