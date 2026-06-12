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Japan adidas FIFA World Cup 2026 kitadidas
Angelica Daujotas

Traducido por

Equipaciones de Japón para el Mundial de la FIFA 2026: local, visitante, fechas de lanzamiento y precios

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Echa un primer vistazo a las equipaciones de Japón para 2026 antes del Mundial de la FIFA

Japón competirá en la Copa del Mundo de la FIFA 2026 con nuevas equipaciones de adidas que unen tecnología de alto rendimiento y simbolismo cultural. Los diseños rinden homenaje a la bandera «Hinomaru» y a los paisajes del país. A pocos meses del torneo, estas camisetas ya entusiasman a los aficionados de todo el mundo.

Consigueyalas equipaciones de Japón para el Mundial en adidas.

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Tienda: Equipaciones de Japón para la Copa del Mundo de la FIFA 2026

  • adidas japan national kitadidas is the official supplier of the Japan National Team

    Equipación local de Japón

    La nueva camiseta de local de Japón combina el azul tradicional con un diseño abstracto de líneas en azul grisáceo que evoca el horizonte marino del país. En la parte trasera del cuello lleva la bandera nacional. Incorpora la tecnología Climacool+ para mantener a los jugadores frescos y cómodos.

    Ya está a la venta: la réplica cuesta 13 200 yenes o 85 libras, y la auténtica, 19 800 yenes o 120 libras.

    Consíguelas en adidas.

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    Equipación de visitante de Japón

    Inspirada en «Colours Beyond the Horizon», la equipación de visitante de Japón presenta un diseño de rayas con 12 colores que simbolizan la unidad del país dentro y fuera del campo. Sobre fondo blanco roto, once finas rayas verticales representan a los jugadores, y una franja central en rojo simboliza el corazón del equipo: su afición. En la parte posterior del cuello se estampa la bandera japonesa, símbolo de orgullo e identidad. 

    La equipación local ya está a la venta: la réplica cuesta 13 200 yenes en Japón y la versión auténtica 19 800 yenes; en el Reino Unido, la réplica vale unas 85 libras y la auténtica 120 libras.

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