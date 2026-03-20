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England home kitNike
Harry Sherlock

Traducido por

Equipaciones de Inglaterra para la Copa Mundial de la FIFA 2026: local, visitante, fechas de lanzamiento y precios

Nike ha presentado las equipaciones de Inglaterra para el Mundial de 2026, revelando un nuevo diseño tanto para la camiseta local como para la visitante, así como la equipación de portero que probablemente lucirá la estrella del Everton, Jordan Pickford.

Este verano, Inglaterra buscará la gloria en el Mundial tras 60 años de decepciones en Norteamérica, y los seguidores de los Tres Leones ya pueden disfrutar del lanzamiento de las equipaciones para este torneo estrella. Inglaterra se enfrentará a Croacia, Ghana y Panamá en la fase de grupos de la competición, y lucirá el último diseño de Nike en su intento por añadir una segunda estrella a sus camisetas.

Al presentar la equipación, Nike declaró: «Este lanzamiento resume el poder de los Tres Leones y su perdurable simbolismo de esperanza para la nación». Dada la espectacular subida de la demanda de la equipación desde la clasificación, aquí tienes un desglose completo de las equipaciones local y visitante de Inglaterra, sus fechas de lanzamiento y cuánto te costarán.

  • La equipación local de Inglaterra

    La equipación local de Inglaterra ya está oficialmente disponible y se podrá adquirir a partir del lunes 23 de marzo tanto en línea como en tiendas de todo el país. Los Tres Leones lucirán, como es habitual, el blanco, con un cuello distintivo y un estampado en el tejido que destaca en el diseño de la equipación local. 

    La equipación también se ha confeccionado con la tecnología Aero-FIT, diseñada para refrescar a los jugadores bajo el intenso calor de Norteamérica. La equipación local presenta detalles sutiles, así como toques en «obsidiana» y «rojo velocidad» alrededor del cuello, las mangas y las costuras laterales. 

    Nike afirma: «Aero-FIT es el sistema de refrigeración para prendas más avanzado de Nike, diseñado a nivel de hilo y costura para crear un tejido de punto altamente texturizado que combina zonas de malla abierta y cerrada para hacer circular el aire por el cuerpo y separar el tejido de la piel. Esta tecnología proporciona más del doble de flujo de aire que los tejidos tradicionales, lo que ayuda a los deportistas a mantenerse frescos y concentrados en entornos más calurosos y exigentes».

    El emblema de los Tres Leones se encuentra en un lateral, con una estrella en la parte superior. Por supuesto, existe la esperanza de que puedan añadir una segunda al final del torneo. 

    Aunque aún no están a la venta, la equipación local de 2024 tenía un precio de venta al público original de 84,99 £ en los principales mercados, con tallas para jóvenes y niños disponibles a precios más bajos a través de los puntos de venta oficiales, y opciones para añadir letras personalizadas al finalizar la compra.

    • Anuncios
  • England away kitNike

    La equipación visitante de Inglaterra

    La equipación visitante de Inglaterra es bastante diferente a las anteriores e incluye el escudo en el centro de la camiseta.

    El diseño de la equipación visitante presenta un acabado «Speed Red», con una estrella dorada justo encima del escudo, situado en el centro. El cuello de la camiseta también presenta un nuevo estilo. 

    Nike afirma: «La equipación visitante marca un cambio histórico en la identidad visual de Inglaterra, combinando una camiseta roja con pantalones cortos azul marino. Esta atrevida combinación simboliza una Inglaterra con visión de futuro, dispuesta a desafiar las convenciones sin dejar de estar arraigada en la tradición. El escudo de la federación, situado en el centro, se encuentra debajo de la estrella dorada metalizada, lo que refuerza la presencia y el orgullo».

    Al igual que con los lanzamientos de las equipaciones de visitante de otros equipos, se espera que los precios reflejen la estructura de la camiseta local una vez se confirmen las cifras oficiales, y es probable que los precios de venta al público se fijen en función de la región y el distribuidor. 

    Todos los artículos estarán disponibles a nivel mundial a través de Nike.com a partir del lunes 23 de marzo. La selección absoluta estrenará las equipaciones sobre el terreno de juego en un partido contra Uruguay el viernes 27 de marzo.

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