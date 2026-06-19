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USA 2026 World Cup KitsNike
Angelica Daujotas

Traducido por

Equipaciones de Estados Unidos para la Copa del Mundo de la FIFA 2026: local, visitante, fechas de lanzamiento y precios

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Nike recupera las rayas de Waldo en las equipaciones de la selección masculina de fútbol de Estados Unidos para el Mundial 2026.

La espera terminó. Con el Mundial 2026 en casa, todos miran el rendimiento y el uniforme del USMNT.

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Nike y la Federación Estadounidense de Fútbol presentan la colección «Stars & Stripes», que une tradición y modernidad. Las icónicas rayas «Waldo» vuelven en la camiseta local, y la elegante equipación visitante, totalmente oscura, ya genera revuelo en Internet.

No es solo una cuestión de equipaciones, sino el look que marcará un Mundial en casa. A pocos días del 11 dejunio, te contamos todo sobre las equipaciones de la selección masculina de EE. UU. para el Mundial 2026: diseño, lanzamiento y precios.

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Tienda: Equipaciones de EE. UU. para la Copa del Mundo de la FIFA 2026

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    Equipación local de Estados Unidos para el Mundial de 2026

    La equipación local de 2026, llamada «Stripes», interpreta de forma atrevida la bandera estadounidense. Inspirada en las rayas «Waldo» de 2012 y en la indumentaria del Mundial de 1994, lleva vivos trazos ondulados rojos y blancos en pecho y mangas.

    El diseño ondulado imita el efecto de una bandera al viento. Para equilibrarlo, incluye cuello redondo y puños en azul marino. Fabricada con la tecnología Aero-FIT de Nike, es ligera, transpirable y aleja el sudor.

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    Equipación de visitante de Estados Unidos para el Mundial de 2026

    A diferencia del vibrante uniforme local, el uniforme visitante, llamado «Stars», es más discreto. Predomina un negro obsidiano intenso que ofrece un estilo elegante dentro y fuera del campo.

    Destaca un sutil estampado de estrellas en tonos similares que se intensifica bajo las luces del estadio. Los paneles laterales y la parte posterior del cuello llevan detalles en rojo, mientras que el escudo de la federación presenta un acabado plateado metalizado que simboliza la ambición del país anfitrión.

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