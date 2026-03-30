Equipaciones de Croacia para el Mundial de la FIFA 2026: local, visitante, fechas de lanzamiento y precios

Ya están disponibles las equipaciones de Croacia para el Mundial de 2026 y, como siempre, el emblemático estampado a cuadros sigue presente.

El aspecto distintivo de una equipación croata se reconoce al instante, y para el Mundial de 2026, Nike se ha inspirado en un momento decisivo de la historia futbolística del país: su emblemático partido de 1990 contra Estados Unidos. En aquel momento, Croacia se estaba lanzando al escenario mundial con una nueva identidad y un orgullo inconfundible.

Más de 35 años después, la colección rinde homenaje a esa época formativa, vinculando el ascenso de Croacia como nación futbolística con la confianza y la consistencia que la caracterizan hoy en día. El diseño refleja la continuidad, la resiliencia y la fuerza perdurable de la identidad croata.

Aquí tienes todo lo que necesitas saber sobre las equipaciones de Croacia para el Mundial de 2026, incluidos los detalles del diseño, las fechas de lanzamiento y los precios.

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