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Equipaciones de Corea del Sur para la Copa Mundial de la FIFA 2026: local, visitante, fechas de lanzamiento y precios

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Presentadas las equipaciones de Corea del Sur para 2026: del tigre poderoso a los motivos florales.

Ya están a la venta las equipaciones de Corea del Sur para el Mundial 2026, inspiradas en «La emboscada del tigre». Este concepto une folclore coreano y un fútbol moderno y agresivo. La colección refleja orgullo nacional y destaca sorpresa, precisión y fuerza colectiva.

Yaestán a la venta en NikeShop.

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Tienda: Equipaciones de Corea del Sur para la Copa Mundial de la FIFA 2026

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    Equipación local de Corea del Sur

    La equipación local gira en torno a una atrevida reinterpretación del tigre blanco, símbolo nacional de fuerza y protección. El tejido presenta un estampado de camuflaje con motivos de tigre que resulta tradicional y moderno a la vez. La tipografía personalizada fusiona caligrafía coreana con elementos occidentales, uniendo pasado y presente. El conjunto transmite la identidad coreana con agresividad controlada y confianza, reflejo de un equipo dispuesto a sorprender.

    Yaa la venta en NikeShop.

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    Equipación visitante de Corea del Sur

    La equipación visitante amplía la narrativa de «ambush» con un diseño floral que refleja la pasión y el impulso de Corea. Sobre un fondo «Bold Violet», combina elegancia y fuerza, expresando orgullo cultural sin perder ventaja competitiva.

    Las equipaciones de Corea del Surya están disponiblesen NikeShop.