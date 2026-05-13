Equipaciones de Colombia para la Copa Mundial de la FIFA 2026: local, visitante, fechas de lanzamiento y precios

Las nuevas camisetas de la selección colombiana para el Mundial 2026, creadas por adidas, mezclan simbolismo cultural con tecnología de vanguardia. Sus materiales innovadores rinden homenaje a la identidad nacional y ofrecen a los aficionados un look fresco y significativo.

La equipación local, ya presentada, rinde homenaje al patrimonio artístico del país con motivos inspirados en el realismo mágico. Con el regreso de la Copa del Mundo a Norteamérica, la línea de equipaciones de Los Cafeteros para 2026 ya despierta gran interés entre los aficionados.

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