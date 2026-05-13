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Colombia World Cup 26 kit - Diazadidas
Angelica Daujotas

Traducido por

Equipaciones de Colombia para la Copa Mundial de la FIFA 2026: local, visitante, fechas de lanzamiento y precios

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Colombia presenta la equipación para el Mundial, inspirada en el realismo mágico y el orgullo nacional

Las nuevas camisetas de la selección colombiana para el Mundial 2026, creadas por adidas, mezclan simbolismo cultural con tecnología de vanguardia. Sus materiales innovadores rinden homenaje a la identidad nacional y ofrecen a los aficionados un look fresco y significativo.

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La equipación local, ya presentada, rinde homenaje al patrimonio artístico del país con motivos inspirados en el realismo mágico. Con el regreso de la Copa del Mundo a Norteamérica, la línea de equipaciones de Los Cafeteros para 2026 ya despierta gran interés entre los aficionados.

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    Equipación local de Colombia

    La camiseta local de Colombia mantiene su amarillo brillante tradicional, con detalles en rojo y azul que refuerzan la identidad tricolor. Inspirada en el realismo mágico, incluye un sutil estampado de mariposas que rinde homenaje a las mariposas amarillas de Gabriel García Márquez, símbolo de transformación y esperanza. Se completa con pantalón azul y calcetines rojos.

    La réplica cuesta 90 £ y la versión auténtica, 120 £.

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    Equipación visitante de Colombia

    La camiseta de visitante celebra la biodiversidad de Colombia y fusiona los colores de sus dos costas. Su estampado combina el azul oscuro del Pacífico y el más claro del Caribe en líneas verticales escalonadas. Un ribete amarillo recorre las tres rayas, los puños y los logotipos, y se repite en la palabra «COLOMBIA» en la parte posterior del cuello, evocando orgullo y conexión con el país. 

    La réplica cuesta 90 £ y la versión auténtica, 120 £.

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