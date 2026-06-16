Equipaciones de Argentina para el Mundial de la FIFA 2026: local, visitante, fechas de lanzamiento y precios

Argentina, actual campeona del mundo, estrenará en el Mundial 2026 una equipación local adidas que celebra sus triunfos y mira al futuro. Las clásicas rayas blancas y azul cielo regresan con un toque moderno: un degradado de tres tonos que celebra sus tres títulos en 1978, 1986 y 2022. En la parte trasera del cuello aparece el año 1896, en honor a la fundación de la Asociación del Fútbol Argentino, y los detalles en azul marino en hombros y puños aportan un acabado atrevido y refinado.
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