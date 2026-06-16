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adidas FIFA World Cup 2026 - Algeriaadidas
Angelica Daujotas

Traducido por

Equipaciones de Argelia para el Mundial de la FIFA 2026: local, visitante, fechas de lanzamiento y precios

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Las rayas del Sáhara y los vivos verdes destacan en la nueva equipación de Argelia para el Mundial.

Las equipaciones de Argelia para el Mundial 2026 presentan una identidad renovada que combina narrativa cultural con la estética limpia y moderna de adidas. Inspiradas en las dunas del Sáhara, ofrecen un diseño inconfundiblemente argelino y sin recargas.

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Detalles en verde, texturas sutiles y guiños a la tradición conectan a jugadores y aficionados con un mismo orgullo de pertenencia, listos para el viaje a Norteamérica.

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Tienda: Equipaciones de Argelia para la Copa del Mundo de la FIFA 2026

  • Algeria 2026 World Cup home kitadidas

    Equipación local de Argelia

    La camiseta local se inspira en las dunas del desierto argelino y muestra rayas beige y blancas que recuerdan sus dunas. El cuello y los hombros lucen un verde intenso que contrasta y evoca la bandera nacional.

    En la parte posterior del cuello, la palabra «Argelia» en árabe refuerza el vínculo con su patrimonio. Esta combinación de texturas y colores conecta tradición y territorio. Los aficionados pueden comprar la camiseta: la réplica cuesta unos 85 £ y la versión auténtica 120 £.

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    Equipación de visitante de Argelia

    Inspirada en los colores vibrantes de los desiertos y oasis de Argelia, la camiseta de visitante combina rayas verdes verticales sobre un fondo verde intenso que evoca los paisajes del país. En la parte posterior del cuello, la palabra «ALGERIA» está inscrita en árabe, conectando al equipo con su tierra en su participación en el Mundial.

    Las réplicas cuestan unos 85 £ y la versión auténtica, 120 £.

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