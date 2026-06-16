Equipaciones de Argelia para el Mundial de la FIFA 2026: local, visitante, fechas de lanzamiento y precios

Las equipaciones de Argelia para el Mundial 2026 presentan una identidad renovada que combina narrativa cultural con la estética limpia y moderna de adidas. Inspiradas en las dunas del Sáhara, ofrecen un diseño inconfundiblemente argelino y sin recargas.

Detalles en verde, texturas sutiles y guiños a la tradición conectan a jugadores y aficionados con un mismo orgullo de pertenencia, listos para el viaje a Norteamérica.

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