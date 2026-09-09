Equipación del Wrexham 2026-27: nueva camiseta local, visitante, tercera y de portero, fechas de lanzamiento, filtraciones y precios

La nueva tercera equipación del Wrexham para la temporada 2026-27 se inspira en la Kop Stand y, por primera vez, incorpora la marca secundaria oficial del club, que tiene un papel destacado en el diseño de la nueva grada.

La última equipación mira al futuro de la famosa Kop Stand, que está llamada a convertirse en uno de los hitos arquitectónicos más emblemáticos de la ciudad. Presenta un suave tono crema e incorpora un cuello tipo polo con puños negros rematados con una fina franja rojo ladrillo. Luce el característico rojo de los ladrillos tradicionales de Ruabon, símbolo del patrimonio arquitectónico de Wrexham que inspiró la nueva Kop Stand, cuya fachada reinterpreta este material tan arraigado de una forma contemporánea.

La camiseta se realza con un gráfico en relieve por toda la superficie, con un patrón inspirado en la superficie perforada de la nueva grada. Diseñado para crear un llamativo juego de luces y transparencia, el motivo de celosía se convierte en el elemento visual definitorio de la equipación.



