Equipación del West Ham 2026-27: nuevas camisetas de local, visitante, tercera y de portero, fechas de lanzamiento, filtraciones y precios

El West Ham United inicia una nueva era para la temporada 2026-27, por lo que su próxima colección de equipaciones es una de las más esperadas. Aunque los diseños y tejidos de las camisetas de visitante y tercera aún son secretos, la reorganización de los patrocinios del club ya nos da una idea clara de cómo serán las nuevas equipaciones.

GOAL repasa todo lo que necesitas saber sobre las nuevas equipaciones del West Ham para la temporada 2026-27: fechas de lanzamiento, precio, inspiración del diseño y dónde podrán comprarlas los aficionados.