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Renuka Odedra

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Equipación del Real Madrid 2026-27: nuevas camisetas de local, visitante, tercera y de portero, fechas de lanzamiento, filtraciones y precios

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Todo lo que necesitas saber sobre las nuevas equipaciones del Real Madrid para la temporada 2026-27.

Las equipaciones del Real Madrid diseñadas por adidas para la temporada 2026-27 combinan historia, lujo y la celebración de un aniversario.

GOAL repasa todo lo que necesitas saber: fechas de lanzamiento, precio, inspiración del diseño y dónde comprarlas.

  • Equipación local del Real Madrid para la temporada 2026-27, fecha de lanzamiento y precio

    La equipación local 2026-27 del Real Madrid innova con una combinación de colores inédita en su camiseta principal. Mantiene el blanco icónico y añade, por primera vez, detalles en verde oscuro intenso —similares a los de la segunda equipación de 2012-13— en el escudo, el logotipo del fabricante y el patrocinador frontal.

    Este verde contrasta con el rosa brillante de las tres rayas de adidas en los hombros. Un sutil patrón en relieve adorna el cuello y los puños.

    Se espera que salga a la venta a finales de mayo o principios de junio de 2026.


  • Equipación visitante del Real Madrid 2026-27: fecha de lanzamiento y precio.

    La equipación visitante apuesta por el lujo con el verde oscuro como protagonista. La camiseta luce un fondo «Aurora Ivy» e incorpora un estampado geométrico inspirado en el escudo del club.

    Con un estilo urbano de alta gama, esta camiseta oficial del Real Madrid incorpora el trébol de adidas en lugar del logotipo moderno. Las texturas geométricas se combinan con las letras “RMCF” en tonos similares, creando un look pulido que representa la realeza de Madrid.

    Se espera que salga a la venta a finales de julio o principios de agosto de 2026.


  • Tercera equipación del Real Madrid 2026-27: fecha de lanzamiento y precio

    La tercera equipación recupera el rosa vivo, tono apreciado por los aficionados que no se veía desde hace seis temporadas. Inspirada en formas geométricas y arte latinoamericano, la camiseta luce un estampado abstracto de lunares en rosa brillante.

    Para mantener la elegancia, adidas añade detalles en blanco: cuello en V, puños anchos y logotipos monocromáticos. Como el resto de la colección, las iniciales «RMCF» aparecen detrás del cuello con una tipografía retro.

    Su lanzamiento está previsto para agosto de 2026.