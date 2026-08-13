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Real Madrid home 2026-27 kit 1adidas
Renuka Odedra

Traducido por

Equipación del Real Madrid 2026-27: nueva camiseta local, visitante, tercera y de portero, fechas de lanzamiento, filtraciones y precios

Real Madrid
Real Madrid Femenino
CULTURE

Todo lo que necesitas saber sobre las nuevas equipaciones del Real Madrid para la temporada 2026-27.

Las equipaciones adidas del Real Madrid para la temporada 2026-27 ofrecen una combinación muy singular de hitos históricos, una estética inspirada en el lujo y una gran celebración de aniversario.

GOAL repasa todo lo que necesitas saber sobre las nuevas equipaciones del Real Madrid para la temporada 2026-27, incluidas las fechas de lanzamiento, el precio, la inspiración de su diseño y dónde pueden comprarlas los aficionados.

  • Real Madrid home 2026-27 kit 1adidas

    Camiseta local del Real Madrid 2026-27: fecha de lanzamiento y precio

    Construida sobre la icónica base blanca del club, la camiseta reúne elementos reconocibles con texturas refinadas y detalles sutiles, dando como resultado un diseño cuidado y moderno, sin perder la claridad que define al Real Madrid en casa.

    Los detalles en verde oscuro enmarcan el diseño en el cuello y los puños de las mangas, que incluyen un intrincado estampado en el tejido inspirado en la geometría de diamantes y perlas presentes en la corona del club, trasladando la artesanía y la excelencia a una estética moderna de rendimiento. Las tres franjas de adidas en los hombros presentan un inesperado toque de rosa, que conecta la camiseta con la identidad estacional más amplia y añade energía al conjunto.

    La equipación ya está disponible para su compra, con un precio inicial de la réplica de adulto a partir de unas 80 £ y de la versión auténtica de jugador desde 110 £.


  • Real Madrid 26-27 away kitadidas

    Segunda equipación del Real Madrid 2026-27: fecha de lanzamiento y precio

    La nueva equipación visitante del Real Madrid para la temporada 2026-27 presenta un diseño definido por una base verde oscuro y detalles en blanco roto, reinterpretando desde una perspectiva moderna una combinación de colores ya utilizada en el pasado. Confeccionada sobre una base verde oscuro intensa, la camiseta ofrece un aspecto tonal definido por un patrón exclusivo diseñado específicamente. Una característica distintiva de la camiseta es la construcción moderna del cuello, rematada con un refinado ribete en blanco roto. Este detalle se extiende a los puños de las mangas y a los acentos en los hombros, donde las icónicas tres franjas de adidas aportan contraste sobre la base más oscura, creando una estética limpia y sofisticada.


  • Real Madrid 26/27 third kit adidas

    Tercera equipación del Real Madrid 2026-27: fecha de lanzamiento y precio

    Presentada por adidas para la temporada 2026-27, la nueva tercera equipación del Real Madrid presenta una rica base rosa que celebra la afición global del club, al tiempo que hace un guiño a una combinación de colores reciente y memorable. Confeccionado con modernas texturas geométricas inspiradas en la artesanía artística latina, integradas directamente en el tejido, el diseño combina herencia y estilo contemporáneo. Los detalles en blanco roto del cuello de pico, los puños de las mangas, el escudo del club y las icónicas tres rayas aportan un contraste limpio y refinado sobre la vibrante base para completar una estética prémium.


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