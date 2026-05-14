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Angelica Daujotas

Traducido por

Equipación del Manchester United 2026-27: camisetas de local, visitante, tercera y de portero, fechas de lanzamiento, filtraciones y precios

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Todo lo que necesitas saber sobre las nuevas equipaciones del Manchester United para la temporada 2026-27.

El Manchester United y adidas han presentado la nueva equipación local para la temporada 2026-27, que recupera el clásico estilo de las equipaciones de los Reds de la década de 1970.

La camiseta fusiona detalles retro con tecnología moderna y destaca por el regreso del cuello polo, rayas finas y un homenaje al título nacional de 1977.

GOAL repasa todo lo que necesitas saber sobre las nuevas equipaciones del Manchester United para la temporada 2026-27: fechas de lanzamiento, precio, inspiración del diseño y dónde pueden comprarlas los aficionados.

  • Man Utd 2026-27 home kit closeadidas

    Equipación local del Manchester United 2026-27: fecha de lanzamiento y precio

    La nueva equipación local del Manchester United para la temporada 2026-27, diseñada por adidas, se presentó oficialmente el 14 de mayo de 2026.

    La camiseta local del Manchester United para la temporada 2026-27 supone un regreso de adidas a una de las estéticas retro más reconocibles del club.

    Tiene fondo rojo liso, cuello polo y puños a rayas, inspirados en las equipaciones de la década de 1970. Rinde homenaje a la camiseta usada en la victoria de la Copa Nacional de 1977, cuyo 50.º aniversario se celebra en 2026.

    Las tres rayas blancas de adidas y el logotipo destacan sobre el rojo, mientras que detalles en negro aportan sutileza.

    En la parte posterior del cuello se añade la palabra «United», un detalle que refuerza la identidad del club.


  • Equipación visitante del Manchester United 2026-27: fecha de lanzamiento y precio.

    Aunque adidas y el Manchester United solo han presentado la camiseta local, filtraciones ya muestran la equipación visitante para la temporada 2026-27.

    Según Footy Headlines, la equipación visitante tendrá base en azul real brillante con detalles en rojo y blanco, colores que recuerdan a las camisetas de visita de finales de los 80.

    El diseño filtrado recupera el logotipo del trébol de adidas, en línea con la tendencia de la marca de añadir elementos retro en las equipaciones de los clubes de élite.

    Se añade un sutil patrón ondulado que aporta textura moderna sin perder el aire retro.

    Su lanzamiento está previsto para finales de julio o principios de agosto de 2026.


  • Tercera equipación del Manchester United 2026-27: fecha de lanzamiento y precio

    Las imágenes filtradas de la tercera equipación del Manchester United indican que adidas se ha inspirado en la «Lancashire Rose» para diseñarla.

    Tendría fondo blanco roto con detalles en verde oscuro y granate, una combinación poco habitual en el club.

    Según las maquetas filtradas, el motivo de la rosa de Lancashire se repetirá por toda la equipación, incluidos los pantalones, para lograr un look homogéneo.

    A diferencia de la equipación de visitante, llevará el logotipo moderno de adidas Performance, no el trébol retro.

    Su lanzamiento está programado para agosto de 2026.