Equipación del Bayern de Múnich 2026-27: nuevas camisetas local, visitante, tercera y de portero, fechas de lanzamiento, filtraciones y precios

Los hinchas del Bayern que criticaron los últimos diseños experimentales de las camisetas estarán contentos: la equipación local 2026-27, filtrada, recupera el rojo y dorado clásicos.

Se rumorea que finas rayas oscuras sobre un rojo intenso aportarán profundidad, con detalles dorados en cuello y puños. Los logotipos de adidas y Telekom serían blancos para contrastar.

El club confía en que el dorado traiga suerte, pues no se usaba en una camiseta local desde el triplete de 2012-13.

Como marca la tradición, el Bayern estrenará la nueva equipación en el último partido de Bundesliga contra el Colonia, el 16 de mayo. También podría usarla en la final de la DFB-Pokal (23 de mayo) o la de la Liga de Campeones (30 de mayo), si se clasifica.

Aunque los precios oficiales para la temporada 2026-27 aún no se han confirmado, las equipaciones premium actuales de Adidas cuestan entre 90 y 100 € (réplicas) o entre 135 y 150 € (versión de jugador).