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Bayern Munich 2026-27 home kitadidas

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Equipación del Bayern de Múnich 2026-27: nuevas camisetas de local, visitante, tercera y de portero, fechas de lanzamiento, filtraciones y precios

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Bayern Múnich
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El Bayern presenta la camiseta de local para la temporada 2026-27 antes del partido contra el PSG, con Kane como protagonista del acto de presentación.

El Bayern de Múnich ha presentado su nueva equipación local para la temporada 2026-27, con Harry Kane como protagonista del acto previo a una gran noche europea. Diseñada por Adidas, combina la clásica combinación roja y blanca del club con un toque más moderno, ideal para los grandes escenarios.

Presentada pocos días antes del clave duelo de Champions contra el PSG, la equipación refleja la «confianza» y la «mentalidad ganadora» del Bayern en su lucha por nuevos títulos.

GOAL te cuenta todo lo que necesitas saber: fecha de lanzamiento, precio y detalles del diseño.

  • Bayern 2026-27 home kitadidas

    Equipación local del Bayern de Múnich 2026-27: fecha de lanzamiento y precio.

    La nueva equipación local del Bayern de Múnich para la temporada 2026-27 ya está a la venta en Adidas y en las tiendas oficiales del club, tras presentarse antes de la semifinal de la Liga de Campeones contra el París Saint-Germain.

    Los precios se mantienen en la línea habitual de las equipaciones de élite, con versiones auténtica y de aficionado.

    El diseño mantiene el ADN del club: fondo rojo con detalles en blanco y finas rayas verticales que aportan profundidad.

    El corte atlético y aerodinámico potencia su carácter deportivo, mientras que el diseño general es limpio, moderno y pensado para el máximo rendimiento. El resultado es una equipación que equilibra tradición e innovación —tema recurrente en los últimos lanzamientos del Bayern— sin perder la identidad audaz e inconfundible de los gigantes de la Bundesliga.

    Detalles de primera calidad y acabados refinados completan una camiseta lista para brillar en las noches europeas.

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  • Bayern Munich 26-27 away kitadidas

    Equipación visitante del Bayern de Múnich 2026-27: fecha de lanzamiento y precio.

    La nueva equipación visitante del Bayern de Múnich para 2026-27 recupera la nostalgia de los años 90 y principios de los 2000. De fondo blanco inmaculado, rinde homenaje a la identidad clásica del club.

    Destaca su cuello polo con ribetes en rojo y azul marino, un guiño retro adaptado al fútbol actual.


  • Tercera equipación del Bayern de Múnich 2026-27: fecha de lanzamiento y precio.

    Se espera que el Bayern de Múnich mantenga su paleta habitual: rojo (local), claro (visitante) y oscuro (tercera equipación).

    Las imágenes filtradas de la tercera equipación 2026-27 muestran una base en antracita o azul marino con detalles rojos y un estampado de pinceladas. Llevará el logotipo «Performance» de adidas.

    Se espera que la nueva tercera equipación llegue a las tiendas en agosto, con un precio de unos 105 € para la réplica y entre 105 € y 140 € para la versión auténtica.

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