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Equipación del Bayern de Múnich 2026-27: camisetas de local, visitante, tercera y de portero, fechas de lanzamiento, filtraciones y precios

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El Bayern presenta la camiseta local para la temporada 2026-27 antes del partido contra el PSG, con Kane como imagen de la presentación

El Bayern de Múnich ha presentado su nueva equipación local para la temporada 2026-27, con Harry Kane como protagonista. Diseñada por Adidas, combina el clásico rojo y blanco con un estilo más moderno, lista para los grandes escenarios.

Presentada pocos días antes del clave duelo de Champions contra el París Saint-Germain, la equipación refleja la «confianza» y «mentalidad ganadora» del Bayern en su búsqueda de nuevos títulos.

GOAL te resume lo esencial: fecha de lanzamiento, precio y detalles del diseño.

  • Bayern 2026-27 home kitadidas

    Equipación local del Bayern de Múnich para la temporada 2026-27, fecha de lanzamiento y precio

    La nueva equipación local del Bayern de Múnich para la temporada 2026-27 ya está a la venta en Adidas y en las tiendas oficiales del club. Se lanzó antes de la semifinal de la Liga de Campeones contra el París Saint-Germain.

    Los precios se mantienen en la línea habitual de las camisetas de élite, con versiones auténticas y para aficionados.

    El diseño mantiene el ADN del club: base roja con detalles en blanco y finas rayas verticales que aportan profundidad sin recargar el look.

    Su corte atlético y estilizado refuerza el carácter deportivo, mientras que la estética general es limpia, moderna y pensada para rendir al más alto nivel. El resultado es una equipación que equilibra tradición e innovación —tema recurrente en los últimos lanzamientos del Bayern— al tiempo que mantiene la identidad audaz e inconfundible del gigante de la Bundesliga.

    Acabados refinados y detalles de primera calidad completan una camiseta lista para brillar en las grandes noches europeas.

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  • Equipación visitante del Bayern de Múnich para la temporada 2026-27: fecha de lanzamiento y precio

    Los amantes de lo retro estarán encantados —o «überglücklich»— con la esperada equipación visitante del Bayern de Múnich para la temporada 2026-27.

    La equipación visitante será mayoritariamente blanca, con azul marino y rojo como secundarios, e incorporará el trébol de Adidas y el logotipo clásico del Bayern e.V., ausente desde 1966.

    Se podrá comprar a partir de finales de julio, después del Mundial, con un precio estimado de 100 € para la réplica.

  • Tercera equipación del Bayern de Múnich para la temporada 2026-27: fecha de lanzamiento y precio

    El Bayern de Múnich mantendrá sus colores habituales: rojo (local), claro (visitante) y oscuro (tercera equipación).

    Las filtraciones de la tercera equipación 2026-27 muestran una base en antracita o azul marino con detalles rojos y un patrón de pinceladas. Llevará el logotipo «Performance» de adidas, no el trébol.

    Se espera que llegue a las tiendas en agosto, con un precio de unos 105 € para la réplica y unos 140 € para la versión de jugador.

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