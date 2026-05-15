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Equipación del Arsenal 2026-27: nuevas camisetas de local, visitante, tercera y de portero, fechas de lanzamiento, filtraciones y precios

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Adidas presenta la nueva y llamativa equipación local del Arsenal, en homenaje a sus dos décadas en el Emirates

Adidas y Arsenal han presentado la nueva equipación local para la temporada 2026-27, que celebra los 20 años del traslado al Emirates Stadium. El diseño une la tradición del club con detalles inspirados en su moderno estadio.

La campaña de lanzamiento pone a los aficionados en el centro, resaltando el vínculo entre los jugadores y la afición global. Un vídeo promocional incluye a Martin Ødegaard, Alessia Russo y seguidores del norte de Londres y otras zonas, quienes recuerdan momentos vividos en el estadio durante las últimas dos décadas.

La nueva equipación mantiene el clásico rojo y blanco e incorpora detalles sutiles que evocan la arquitectura del estadio. El equipo de Mikel Arteta la usará durante la temporada 2026-27 en su lucha por los títulos.

GOAL repasa todo lo que necesitas saber sobre las nuevas equipaciones del Arsenal para la temporada 2026-27, incluyendo las fechas de lanzamiento, el precio, la inspiración del diseño y dónde pueden comprarlas los aficionados.

Tienda: Equipaciones del Arsenal 2026-27


  • Arsenal 2026-27 home kit Russoadidas

    Equipación local del Arsenal para la temporada 2026-27, fecha de lanzamiento y precio

    La nueva camiseta de local del Arsenal mantiene la clásica combinación de rojo intenso y mangas blancas. Adidas añade detalles texturizados y un cuello redondo inspirado en el Emirates Stadium.

    El conjunto se completa con pantalón blanco y medias rojas a juego, que aportan equilibrio al uniforme. Además, incorpora la tecnología CLIMACOOL+ de Adidas, tejidos ligeros y transpirables que mejoran el confort en los partidos de mayor exigencia.


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  • Equipación visitante del Arsenal para la temporada 2026-27, fecha de lanzamiento y precio

    La equipación local será una versión moderna del diseño clásico. Sin embargo, los aficionados al estilo retro están de enhorabuena: la equipación visitante del Arsenal para la temporada 2026-27 rendirá homenaje a la mítica «plátano magullado» de los primeros años noventa de adidas.

    Se inspira en la mítica equipación JVC de adidas de principios de los 90, conocida como «bruised banana», pero invierte los colores: azul marino de base con detalles en amarillo y rojo vibrante.

    Para mantener la estética retro, podría reaparecer el logotipo de trébol de adidas, mientras que el escudo simplificado del cañón seguiría presente.

    Su lanzamiento se espera para julio o principios de agosto, después de la Copa del Mundo 2026. El precio rondaría las 105-120 libras para la versión de jugador y las 80-85 libras para la réplica de adulto.


  • Tercera equipación del Arsenal para la temporada 2026-27: fecha de lanzamiento y precio

    La tercera equipación del Arsenal para la temporada 2026-27 será minimalista y de estilo de vida. Será amarilla pálida con logotipos y ribetes en azul marino.

    Será la primera vez que el amarillo predomine en una tercera equipación desde la 2012/13, aunque recuerda a la visita de la 2021/22. Incluirá los característicos rayos de Adidas.

    Será la última en lanzarse, previsiblemente en agosto, con un precio estimado de 120 £ para la versión de jugador y 80 £ para la réplica de adulto.


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