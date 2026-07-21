Equipación de la Juventus 2026-27: nuevas camisetas de local, visitante, tercera y de portero, fechas de lanzamiento, filtraciones y precios

La equipación local de la Juventus para la temporada 2026-27 recupera la elegancia clásica del club. Olvida los experimentos de “código de barras” del año pasado: ahora vuelven las rayas verticales blancas y negras, limpias y uniformes. El cuello polo doblado, en blanco impecable, aporta un aire retro y sastre, ideal tanto en las calles de Turín como en el Allianz Stadium.

Destacan los detalles en dorado metalizado, que reemplazan los toques rosas del ciclo anterior y aportan un contraste lujoso con la base monocromática. Este tono brillante se usa en el escudo simplificado de la «J», el logotipo de adidas Performance y la marca del patrocinador.



