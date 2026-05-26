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Enzo Maresca firma un contrato de tres años para sustituir a Pep Guardiola, y el Manchester City se dispone a hacer el anuncio oficial
El City garantiza una sucesión rápida.
La directiva del City cerró la búsqueda de entrenador tras confirmar la salida de Guardiola este verano. Según Fabrizio Romano, Maresca firmó un contrato de tres años para dirigir al equipo en el Etihad. El técnico italiano, exayudante de Guardiola antes de pasar por Leicester City y Chelsea, fue el candidato elegido para suceder a su mentor.
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Guardiola promete un apoyo incondicional
Guardiola deja un legado monumental en Mánchester tras ganar 20 títulos en diez años y cerrar su última temporada con un doblete copero. Al aconsejar a su sucesor, el genio catalán le pidió que se mantenga firme.
Guardiola afirmó: «Cuando el club me diga quién es, le llamaré y le diré: “Sé tú mismo; el club te apoyará siempre. Aquí estarás protegido en los malos momentos más que en cualquier otro sitio. Sé libre, sigue tus ideas y trabaja mucho: todo irá bien”».
El proyecto de renovación de la plantilla sigue adelante
Maresca recibe una plantilla en buen estado, inmersa en una reestructuración a largo plazo. En los últimos 18 meses de Guardiola, el Etihad fichó con decisión a jóvenes de élite: Rayan Cherki, Abdukodir Khusanov, Marc Guehi y Antoine Semenyo. Ahora, el nuevo técnico asumirá de inmediato la planificación de la próxima ventana de fichajes, con el objetivo de que el City recupere el título de la máxima categoría tras quedar subcampeón en la temporada 2025-26.
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Objetivos de fichajes y planificación de la pretemporada
Maresca debe actuar rápido en el mercado de verano para mejorar la táctica de la plantilla que heredó. Elliot Anderson, del Nottingham Forest, es el objetivo prioritario para reforzar el centro del campo de cara a la pretemporada. Su reto inmediato será gestionar la presión externa mientras implanta su filosofía de posesión, antes de liderar al equipo en una exigente temporada en varios frentes.