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Enzo Fernández y Moisés Caicedo «no son líderes» y «no merecen» jugar en el Chelsea, afirma un exjugador del equipo
Leboeuf duda de la línea media del Chelsea, valorada en 200 millones de libras.
La goleada 3-0 que Chelsea sufrió ante Brighton ha provocado una fuerte reacción. El exjugador azul Leboeuf apunta al centro del campo como principal problema. A pesar de los 223 millones de libras invertidos en fichajes, Fernández y Caicedo no lograron controlar el partido en el Amex Stadium y el equipo visitante sufrió una derrota histórica.
El campeón del mundo, frustrado por las cinco derrotas ligueras consecutivas y la sequía goleadora más larga en más de un siglo, afirmó que su elevado precio no se ha traducido en el liderazgo que se necesita en Stamford Bridge.
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Comparaciones con antiguas leyendas del Chelsea
«Hemos sido jugadores y lo vemos claro: mi excompañero y compatriota Marcel Desailly dijo hace dos días lo que repetimos», afirmó Leboeuf. «No tenemos líderes en ese equipo. Necesitamos un portero, un central y un centrocampista que lideren».
El excentral de los Blues comparó a la actual hornada de estrellas con las figuras legendarias con las que compartió vestuario durante su exitosa etapa en Stamford Bridge. Cree que el dúo actual no comprende el peso de la camiseta ni las exigencias que conlleva liderar un club de la talla del Chelsea en tiempos difíciles.
Añadió: «Caicedo y Ezno Fernández no son líderes. Lo siento, pero yo he visto líderes. He jugado con Dennis Wise, Craig Burley y Roberto Di Matteo en el centro del campo. Ellos sí eran líderes. Ni menciono a defensas como Desailly o Clarke, ni a delanteros como Vialli, Gullit o Zola, todos ellos triunfadores en mi época y después. Basta ya: esos jugadores no merecen vestir la camiseta del Chelsea ahora; no están a la altura».
La política de traspasos, en el punto de mira
Aunque el entrenador Liam Rosenior está bajo presión, Leboeuf cree que el problema es la directiva, que prefiere fichar jóvenes promesas en vez de veteranos consolidados. Esta apuesta por el potencial en lugar de la experiencia ha dejado al equipo londinense desorientado en los momentos clave, a siete puntos de los cinco primeros de la Premier con solo cuatro jornadas por jugar.
Leboeuf pide cambiar la política de fichajes si se quiere volver a la cima. «Ahora no sé qué se puede cambiar, pero el año que viene la directiva debe fichar líderes; de lo contrario, el Chelsea nunca volverá a ser el mismo», afirmó.
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El futuro de Rosenior y el salvavidas de la FA Cup
Los hinchas piden la destitución de Rosenior tras cinco derrotas consecutivas en liga sin marcar. Sin embargo, Leboeuf considera prematuro un cambio de entrenador y sugiere esperar al menos hasta la semifinal de la FA Cup contra el Leeds United.
«Hay que esperar al partido contra el Leeds. Si Rosenior se va, no creo que eso cambie mi forma de pensar», concluyó Leboeuf. «Debemos aguardar al final de la temporada, replantear el futuro y definir cómo queremos que sea el Chelsea que todos deseamos ver. Cambiar a Rosenior por otro tan solo dos meses antes del cierre, no sé si significará algo».