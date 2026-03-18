Enzo Fernández sorprende a todos: «No sé si me quedaré en el Chelsea, mi futuro se decidirá después del Mundial». ¿A dónde podría ir?

Enzo Fernández podría abandonar el Chelsea. El centrocampista argentino, tras la derrota ante el París Saint-Germain que eliminó a los Blues de la Liga de Campeones, se ha referido así a su futuro en declaraciones a ESPN Argentina : «¿Si me quedaré en el Chelsea? No lo sé. Ahora solo pienso en la Premier League, nos quedan ocho partidos por jugar y luego está la FA Cup (partido contra el Port Vale el sábado 4 de abril, nota del editor). En junio será el Mundial, ya veremos qué pasa después».