«¡Enzo Fernández se ha pasado de la raya!». Liam Rosenior critica al centrocampista por sus comentarios sobre el fichaje del Real Madrid, mientras el enfadado entrenador del Chelsea arremete contra Marc Cucurella

Aunque Fernández ha sido una pieza clave en el centro del campo de los Blues, el cuerpo técnico y la directiva del club se vieron obligados a actuar. La decisión no se tomó de forma aislada, ya que los directores deportivos y la propiedad se mantuvieron unidos para garantizar el cumplimiento de las normas internas, independientemente del estatus o el valor de mercado de un jugador. El entrenador subrayó que, aunque la puerta sigue abierta para el campeón del Mundial, la sanción era necesaria para proteger el ambiente del equipo.

«Hablé con Enzo hace una hora», dijo Rosenior. «Como club de fútbol, no estará disponible para el partido de mañana ni para el del Manchester City del próximo domingo. Se ha traspasado una línea en lo que respecta a nuestra cultura y a lo que queremos construir. Siento el máximo respeto por Enzo como persona y como jugador, y él está frustrado porque quiere que tengamos éxito. Los comentarios de Enzo, y la entrevista de Cucurella, se derivan de eso. Se derivan de un buen propósito: quieren que el club triunfe.

«En primer lugar, como persona y como jugador, le tengo el máximo respeto a Enzo. Está frustrado porque quiere que tengamos éxito. En cuanto a la decisión, no se trata solo de mí, ni de los directores deportivos, ni de la propiedad, ni de los jugadores; estamos de acuerdo en nuestra decisión. La puerta no está cerrada para Enzo. Es una sanción. Hay que proteger la cultura y, en ese sentido, se traspasó una línea. Incluso en el Everton, no faltó compromiso en su rendimiento. En cuanto a hablar por él, lo que quiere y su futuro, no me corresponde a mí hablar de ello».