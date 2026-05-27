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Sunderland v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport
Moataz Elgammal

Traducido por

Enzo Fernández quiere marcharse. El centrocampista del Chelsea busca fichar este verano y ya contactó con el Real Madrid, pese a la elevada cifra de traspaso que piden los Blues

Chelsea
E. Fernandez
Premier League
Real Madrid
Primera División

Enzo Fernández quiere dejar el Chelsea este verano tras quedar décimos en la Premier y fuera de Europa. El club, que prefiere retener al campeón del mundo, pide 120 millones de libras por él. Su agente ya contactó con el Real Madrid, así que el argentino evalúa sus opciones tras una temporada convulsa.

  • Estudiar la posibilidad de marcharse en verano

    El vicecapitán de los Blues aún no renueva con el club londinense y valorará sus opciones. El jugador, de 25 años, se despidió de la afición tras la derrota ante el Sunderland el domingo, que cerró la temporada.

    Fernández llegó del Benfica en enero de 2023 por 121 millones de euros, y el club quiere resolver su futuro cuanto antes para dar estabilidad a Xabi Alonso, quien asume el cargo tras una temporada caótica marcada por la salida de Enzo Maresca y un inesperado carrusel de técnicos: Callum MacFarlane, Liam Rosenior y, de nuevo, MacFarlane.

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  • Enzo Fernandez ChelseaGetty

    Un historial de éxitos contrastado

    El fichaje de Fernández incorporaría a un jugador de palmarés de élite. Este centrocampista ganó la Copa del Mundo 2022 y la Copa América 2024 con Argentina. Con el Chelsea conquistó la Conference League 2024-25 y el Mundial de Clubes de la FIFA 2025, y antes se proclamó campeón de Portugal con el Benfica.

    En Sudamérica también triunfó: obtuvo el campeonato argentino y el Trofeo de Campeones con River Plate, más la Copa Sudamericana y la Recopa Sudamericana con Defensa y Justicia. Pese a todo, el centrocampista no se adapta a Londres y busca un nuevo reto.

  • Se ha contactado con el Real Madrid.

    Según TalkSPORT, Fernández aceptaría una oferta del Real Madrid y su agente, Javier Pastore, ya ha contactado al club. En la última temporada, el argentino jugó 54 partidos, marcó 15 goles y dio siete asistencias.

  • Xabi alonsoGetty Images

    ¿Y ahora qué pasa?

    El Real Madrid estudia sus opciones para el centro del campo y aún no sabe si pagará los 120 millones de libras pedidos. Fernández aguardará la evolución del mercado de fichajes. Si el club español no acepta la cifra, el mediocampista deberá reintegrarse al Chelsea, que se prepara para una temporada clave sin Champions League.