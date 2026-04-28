Enzo Fernández fue visto en Madrid menos de un mes después de que el Chelsea lo sancionara por insinuar su traspaso

El centrocampista del Chelsea ha sido fotografiado en Madrid menos de un mes después de desatar una tormenta mediática con sus comentarios sobre un posible fichaje por el Real Madrid. Fernández fue visto en la ciudad menos de 24 horas después de su heroica actuación en la victoria por 1-0 en la semifinal de la FA Cup contra el Leeds United, sin mostrarse afectado por las recientes tensiones en Stamford Bridge.

El jugador de 25 años asistió al Mutua Madrid Open y paseó por la ciudad con sus compañeros Cucurella y Pedro. El viaje se produce en un momento delicado para el internacional argentino, cuya abierta admiración por la capital española le ha enfrentado a la directiva del club.











