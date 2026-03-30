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enzo-fernandez(C)Getty Images
Adhe Makayasa

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Enzo Fernández da una pista importante sobre su posible fichaje por el Real Madrid, mientras que la estrella del Chelsea concede una entrevista reveladora a un youtuber

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El centrocampista del Chelsea Enzo Fernández ha avivado los rumores sobre su posible fichaje por el Real Madrid tras admitir su deseo de vivir en la capital española. Durante una reveladora entrevista en YouTube, el campeón del mundo habló sobre cómo le gustaría vivir en Madrid y expresó su preferencia por hablar su lengua materna. A pesar de tener un contrato a largo plazo en Stamford Bridge, sus comentarios han avivado los rumores que le vinculan con un futuro fichaje por el Bernabéu.

  • Idioma y estilo de vida

    Los rumores que vinculan a Fernández con el Real Madrid han cobrado fuerza tras su aparición en el canal de YouTube Avirales. El jugador de 25 años, que fichó por el Chelsea a principios de 2023 por 121 millones de euros —una cifra que supuso entonces un récord británico—, se mostró sorprendentemente sincero al hablar de sus preferencias de futuro fuera de la Premier League. Aunque ha sido un pilar en el centro del campo de los Blues esta temporada —con ocho goles y tres asistencias en 30 partidos—, Fernández admitió que la adaptación cultural y lingüística a la vida en Inglaterra sigue siendo un factor en sus planes a largo plazo. De manera decisiva, señaló que el ambiente de Madrid le recuerda a su hogar en Buenos Aires, lo que sugiere una afinidad profundamente arraigada por la ciudad española.

    • Anuncios
  • Enzo Fernandez Chelsea 2025-26Getty

    No hay lugar para interpretaciones

    Durante la entrevista, se le preguntó a Fernández dónde elegiría vivir si se marchara de Londres. Su preferencia por fichar por un equipo de La Liga quedó clara, a pesar de su cautela inicial a la hora de nombrar un club concreto. La estrella del Chelsea reveló: «Me gustaría vivir en España. Me gusta mucho Madrid; me recuerda a Buenos Aires. Los jugadores viven donde quieren. Yo viviría en Madrid. Me defiendo en inglés, pero me sentiría más cómodo en español».

  • Compromisos futuros

    Aunque Fernández se mantiene hermético respecto a cualquier contacto oficial por parte del Bernabéu, se ha mostrado sorprendentemente abierto sobre su trayectoria profesional a largo plazo y un posible regreso a Sudamérica. El campeón del Mundial aclaró: «Volveré al River, pero no para retirarme; quiero volver mientras siga en mi mejor momento».

    Anteriormente ya se había pronunciado sobre los rumores que le vinculaban con el Madrid, insistiendo en que «no se habían producido conversaciones». Afirmó: «¿El Real Madrid? Sinceramente, nada, cero conversaciones. Ahora mismo estamos centrados en el Chelsea y en los partidos que nos quedan. Después del Mundial, ya veremos».

  • Chelsea v West Ham United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Recta final decisiva

    El Chelsea ocupa actualmente la sexta posición de la Premier League, a seis puntos del Aston Villa, cuarto clasificado, y se enfrenta a siete partidos decisivos que incluyen encuentros en casa contra el Manchester City y el Manchester United, así como enfrentamientos contra el Liverpool y el Tottenham en mayo. Con sus esperanzas de clasificarse para la Liga de Campeones en el aire, los Blues aún tienen una oportunidad realista de levantar un trofeo gracias a su trayectoria en la FA Cup, ya que el equipo de Liam Rosenior se enfrentará al Port Vale en cuartos de final el 4 de abril.

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